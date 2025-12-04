https://ria.ru/20251204/sud-2059685362.html
Суд в Москве приступит к рассмотрению дела блогера Митрошиной в четверг
2025-12-04T08:20:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
Суд в Москве приступит к рассмотрению дела блогера Митрошиной в четверг
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению дела блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд отложил заседание, поскольку о нем не известили прокурора.
Митрошина
обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве
.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Митрошина сперва признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично, отмечали в СК
РФ.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС
на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.