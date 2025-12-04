Студентам из многодетных семей МО компенсируют часть стоимости обучения

Компенсация предусмотрена для тех учащихся, чьи родители воспитывают четырех и более детей. Она распространяется исключительно на первое среднее профессиональное образование, получаемое очно в государственных колледжах и техникумах региона. Кроме того, выбранная профессия должна соответствовать утвержденному перечню специальностей правительства Подмосковья.