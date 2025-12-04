https://ria.ru/20251204/studenty-2059863189.html
Студентам из многодетных семей МО компенсируют часть стоимости обучения
Студентам из многодетных семей МО компенсируют часть стоимости обучения
С 2026 года студенты из многодетных семей Московской области будут иметь право на дополнительную социальную поддержку в виде компенсации половины стоимости... РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
С 2026 года студенты из многодетных семей Московской области будут иметь право на дополнительную социальную поддержку в виде компенсации половины стоимости платного обучения. Это решение было принято региональным министерством социального развития, сообщил 360.ru
Компенсация предусмотрена для тех учащихся, чьи родители воспитывают четырех и более детей. Она распространяется исключительно на первое среднее профессиональное образование, получаемое очно в государственных колледжах и техникумах региона. Кроме того, выбранная профессия должна соответствовать утвержденному перечню специальностей правительства Подмосковья.
"Мы стремимся сделать образование более доступным для наших многодетных семей и уверены, что такая мера поддержки поможет им в получении качественного образования для своих детей", – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Чтобы воспользоваться компенсацией, родители обязаны представить документы, подтверждающие оплату обучения по договору с образовательным учреждением. Для реализации программы поддержки в региональном бюджете предусмотрено выделение 50 млн рублей.