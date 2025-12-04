https://ria.ru/20251204/strelba-2059674739.html
СМИ: в США при стрельбе на заправке пострадали трое полицейских
Трое полицейских пострадали в результате стрельбы на заправке в американском штате Небраска, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 04.12.2025
