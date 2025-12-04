Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США при стрельбе на заправке пострадали трое полицейских - РИА Новости, 04.12.2025
06:11 04.12.2025
СМИ: в США при стрельбе на заправке пострадали трое полицейских
СМИ: в США при стрельбе на заправке пострадали трое полицейских
Трое полицейских пострадали в результате стрельбы на заправке в американском штате Небраска, сообщает издание New York Times. РИА Новости, 04.12.2025
2025
в мире, небраска, омаха
В мире, Небраска, Омаха
СМИ: в США при стрельбе на заправке пострадали трое полицейских

NYT: при стрельбе на заправке в Небраске пострадали трое полицейских

© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Morry Gash, File
Автомобиль полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Трое полицейских пострадали в результате стрельбы на заправке в американском штате Небраска, сообщает издание New York Times.
"В среду днём на заправке в Омахе трое полицейских получили ранения в перестрелке с вооруженным преступником", - пишет издание.
Отмечается, что правоохранители прибыли на вызов о стрельбе в магазине, в ходе которой был ранен еще один человек. Предполагаемый преступник, которого удалось найти на заправке, после появления полиции начал отстреливаться и в результате был убит.
