Николай Стецко: безвиз с Китаем даст импульс туризму в Приморье

Приморский край показывает уверенный рост внешнеторгового оборота и расширяет географию экономического сотрудничества. Так, в 2025 году количество стран-партнеров превысило 100. О том, как региону удается наращивать экспорт, какие институциональные меры поддержки бизнеса уже работают и как безвизовый режим с Китаем повлияет на туристическую отрасль, в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко.

– Николай Игоревич, за последнее время Приморье расширило торговые связи: в 2025 году их насчитывается уже более 100. Какие меры предпринимаются, чтобы сохранить позиции в условиях санкций, планируется ли расширять сотрудничество с Китаем?

– География торгово-экономических отношений Приморского края на сегодня охватывает 108 стран-партнеров. Мы видим положительную динамику от проделанной работы. За девять месяцев 2025 года товарооборот Приморского края со всеми странами мира увеличился к аналогичному периоду 2024 года на 9,1%. Объем экспорта в стоимостном выражении увеличился на 2,9%. Импорт увеличился на 11% к показателю 2024 года.

Если говорить о мерах, положительно себя зарекомендовала практика открытия представительств региона за рубежом для содействия компаниям Приморского края на внешний рынок. За девять месяцев текущего года при содействии наших представительств в КНР было заключено 34 экспортных контракта на сумму более 12,5 миллиона долларов.

Также с 2025 года в КНР работают демонстрационные павильоны приморской продукции. где уже более 40 компаний представили свои товары. В настоящее время мы готовим открытие еще не менее двух новых павильонов в КНР.

Для продвижения приморской продукции в Китае также используется потенциал бондовых зон. В этом году приморские компании уже зарегистрировали свой бизнес в бондовой зоне города Даляня.

В 2026 году для усиления экономического присутствия региона за рубежом в заработают торговые агенты во Вьетнаме, Таиланде, Белоруссии, Армении и Казахстане.

– Какие новые страны открыли для себя сотрудничество с Приморским краем?

– Новыми торговыми партнерами в 2025 году стали Ангола, Камерун, Доминиканская Республика, Алжир, Гондурас, Никарагуа, Оман и Зимбабве. При этом Приморье традиционно ориентировано на сотрудничество со странами АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона – ред.), за девять месяцев 2025 года на долю наших партнеров из стран Северо- и Юго-Восточной Азии пришлось 95,5% приморского экспорта. Основными странами-партнерами стали КНР, Республика Корея и Япония.

Также для предпринимателей Приморья перспективными рынками являются страны СНГ, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

Несмотря на уход ряда крупных западных компаний, мы видим рост интереса малого и среднего бизнеса из недружественных стран к российскому рынку. Это подтверждает устойчивость Приморья как международной торговой территории.

– Что привлекает зарубежных партнеров?

– Прежде всего, зарубежный рынок заинтересован в приобретении приморских товаров. Основными экспортными товарами края остаются экологически чистые продовольственные товары (рыба, морепродукты, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности – ред.) – 64,3% и лесоматериалы – 8,6%.

В регионе созданы все условия для ведения бизнеса – территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. В скором времени в Приморье появится первая Международная территория опережающего развития, которая станет площадкой для совместных проектов с иностранными инвесторами. Она предназначена для предприятий с участием иностранных инвесторов, производителей высокотехнологичной продукции, а также компаний, ориентированных на экспорт и создание глубокой переработки.

Также туристическая отрасль становится значимым экспортоориентированным сектором экономики. Налоговые поступления от туризма в текущем году превысили 3 миллиарда рублей. Приморье активно развивает экотуризм, медицинский, образовательный, событийный и деловой туризм.

– В 2025 году поступления от туристического бизнеса в бюджет края выросли почти на 20%. За счет чего был достигнут такой рост?

- На рост повлияла системная работа по легализации и упорядочиванию отрасли, основой которой стал инструмент контрольных мероприятий и предостережений, как сигнал бизнесу о необходимости работать в правовом поле.

Министерство туризма запустило чат-бот для отзывов граждан о незаконном взимании денежных средств на пляжах и базах отдыха. За сезон поступило более 150 обращений, благодаря которым было дополнительно зарегистрировано 107 единиц контрольно-кассовой техники, направлено 80 сведений об использовании земельных участков не по назначению, выявлено четыре факта нелегальной предпринимательской деятельности.

Кроме того, проводится активная работа по добровольной классификации средств размещения, сертификации экскурсоводов и гидов. На данный момент прошли самооценку 583 средства размещения, аттестацию прошли 249 человек, из них 66 гидов-переводчиков.

– Какие меры были приняты для борьбы с нелегальными экскурсиями и перевозками?

– Здесь проводится работа по информированию и контролю перевозчиков, включая иностранных, о необходимости строгого соблюдения ПДД и правил парковки. В городе выделены специальные парковки для туристических автобусов вблизи популярных достопримечательностей. Сейчас китайские автобусы довозят туристов до пунктов размещения, экскурсионное обслуживание китайских туристов осуществляется на российском транспорте.

С участием представителей Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Дальневосточной транспортной прокуратуры с представителями организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, проведена разъяснительная работа по организации морских экскурсий на маломерных судах, а также сформированы рекомендации с акцентом на важнейшие моменты, которые помогут избежать возможных инцидентов при проведении морских туров, обеспечивая безопасность и комфорт туристов. С рекомендациями организации ознакомлены под подпись.

Также для борьбы с нелегальными морскими экскурсиями министерство совместно с ООО "Цифровое Приморье" организовали работу по установке камер в местах, где происходит нелегальная посадка пассажиров на маломерные суда. В летний период Дальневосточной транспортной прокуратурой и Центром Государственной инспекции по маломерным судам проводились рейды и "контрольные закупки" в целях выявления незаконного оказания туристских услуг.

– Расскажите о структуре турпотока в Приморье. Сколько приезжает иностранных туристов и из каких стран?

– В целом по году регион сохраняет траекторию роста общего турпотока и иностранных посещений, а китайский рынок остается ключевым драйвером въездного туризма. В период с 1 января по 31 октября 2025 года Приморский край принял 415 338 граждан КНР.

Параметры китайского турпотока улучшаются: растет доля индивидуальных и малых групп, увеличивается средняя продолжительность пребывания, расход на размещение, питание и развлечения в городах края. Все больше гостей из КНР выбирают гостиницы, рестораны и самостоятельные прогулки по Владивостоку и другим муниципалитетам, активно создают медиаконтент и онлайн-трансляции, формируя дополнительный отложенный спрос на наш регион.

Исходя из текущих показателей, регион по итогам года сохранит статус одного из основных центров въездного туризма на Дальнем Востоке.

Для правительства Приморского края важно не только количество въездов, но и качество туристического продукта, устойчивость инфраструктуры и комфорт для местных жителей, поэтому ключевая задача на ближайший период – конвертировать каждый въезд в полноценное туристическое путешествие с высоким уровнем сервиса и возвратным спросом.

– С 1 декабря для граждан Китая вводится безвизовый въезд в Россию на 30 дней. Насколько Приморье готово к этому и как это повлияет на туризм в регионе?

– Да, это ключевое событие, и мы в Приморье рассматриваем его не просто как упрощение формальностей, а как стратегический импульс для качественного перехода всей отрасли. Во-первых, мы видим в этом логичное развитие сотрудничества и признание нашего статуса. Приморье – естественный хаб, и режим безвизового группового туризма у нас уже успешно работал. Новый шаг – это ответная мера, которая открывает двери для более широкой и ценной аудитории: индивидуальных, семейных, деловых туристов. Именно эти категории обладают высокой платежеспособностью и создают спрос на разнообразную инфраструктуру: от гостиниц и ресторанов до сложных экскурсионных маршрутов.