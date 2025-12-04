Ставки за пару билетов на "Щелкунчика" выросли на 150 процентов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ставки за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе превысили 150% от начальной стоимости, участники предлагают более 250 тысяч за два места на вечерний спектакль 27 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.

Третий день торгов стартовал в среду одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.

Самой высокой ставкой на парный лот остается 250 тысяч рублей - такую цену предложили за места 16-17 в третьем ряду на спектакль 27 декабря в 19.00 мск. Торги продолжаются.

При этом самая высокая ставка на единичный лот на этот спектакль составляет 85 тысяч рублей, что на 70% больше стартовой цены.