Ставки за пару билетов на "Щелкунчика" выросли на 150 процентов
Культура
Культура
 
14:05 04.12.2025
Ставки за пару билетов на "Щелкунчика" выросли на 150 процентов
Ставки за пару билетов на "Щелкунчика" выросли на 150 процентов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ставки за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе превысили 150% от начальной стоимости, участники предлагают более 250 тысяч за два места на вечерний спектакль 27 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.
Третий день торгов стартовал в среду одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.
Самой высокой ставкой на парный лот остается 250 тысяч рублей - такую цену предложили за места 16-17 в третьем ряду на спектакль 27 декабря в 19.00 мск. Торги продолжаются.
При этом самая высокая ставка на единичный лот на этот спектакль составляет 85 тысяч рублей, что на 70% больше стартовой цены.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Балет Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Миронов предложил давать билеты на "Щелкунчик" семьям участников СВО
3 декабря, 12:14
 
Культура
 
 
