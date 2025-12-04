https://ria.ru/20251204/stavka-2059666038.html
Ставка за билеты на "Щелкунчика" составила 425 тысяч рублей
Ставка за билеты на "Щелкунчика" составила 425 тысяч рублей - РИА Новости, 04.12.2025
Ставка за билеты на "Щелкунчика" составила 425 тысяч рублей
Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 21 декабря в 11.00, составила 425 тысяч рублей,... РИА Новости, 04.12.2025
Ставка за билеты на "Щелкунчика" составила 425 тысяч рублей
РИА Новости: ставка за билеты на "Щелкунчика" составила 425 тысяч рублей
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 21 декабря в 11.00, составила 425 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались 3 декабря одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра в 10.00 мск и продлились восемь часов. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составило 425 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. Кроме того, еще один комплект билетов ушел за 425 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда.
Кроме того, комплект билетов на показ, который состоится 26 декабря в 19.00, продали по цене почти в два раза больше стартовой стоимости - за 385 тысяч рублей. Билеты на дневной показ в этот день привлекли меньший интерес на торгах - максимальная ставка за комплект для четырех зрителей составила 280 тысяч рублей.
Главные роли в спектакле, который пройдет 21 декабря в 11.00, исполнят Анастасия Смирнова
и Дмитрий Выскубенко. Составы на 26 декабря пока не опубликованы.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе 2026 года.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.