Ставка за билеты на "Щелкунчика" составила 425 тысяч рублей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 21 декабря в 11.00, составила 425 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались 3 декабря одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра в 10.00 мск и продлились восемь часов. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составило 425 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. Кроме того, еще один комплект билетов ушел за 425 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда.

Кроме того, комплект билетов на показ, который состоится 26 декабря в 19.00, продали по цене почти в два раза больше стартовой стоимости - за 385 тысяч рублей. Билеты на дневной показ в этот день привлекли меньший интерес на торгах - максимальная ставка за комплект для четырех зрителей составила 280 тысяч рублей.

Главные роли в спектакле, который пройдет 21 декабря в 11.00, исполнят Анастасия Смирнова и Дмитрий Выскубенко. Составы на 26 декабря пока не опубликованы.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе 2026 года.