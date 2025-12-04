Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций - РИА Новости, 04.12.2025
11:03 04.12.2025
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций
Запорожская АЭС завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС. РИА Новости, 04.12.2025
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций

ЗАЭС перешла на типовую организационную структуру российских атомных станций

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС.
"Запорожская атомная электростанция завершила важный этап интеграции, полностью перейдя на типовую организационную структуру, характерную для атомных станций Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы станции.
В сообщении отмечается, что это логичный и плановый шаг в рамках большого и последовательного процесса интеграции Запорожской АЭС в правовое, экономическое и технологическое поле России. Переход на единые стандарты атомной отрасли России гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу станции, что имеет ключевое значение для энергоснабжения региона.
В пресс-службе отметили, что все сотрудники станции прошли необходимую аттестацию и в полном объеме осуществляют свою профессиональную деятельность в соответствии с нормами, стандартами и требованиями законодательства Российской Федерации. Работа в этом направлении будет продолжена для обеспечения долгосрочной и стабильной работы Запорожской атомной станции.
