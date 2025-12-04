ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций

"Запорожская атомная электростанция завершила важный этап интеграции, полностью перейдя на типовую организационную структуру, характерную для атомных станций Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы станции.

В пресс-службе отметили, что все сотрудники станции прошли необходимую аттестацию и в полном объеме осуществляют свою профессиональную деятельность в соответствии с нормами, стандартами и требованиями законодательства Российской Федерации. Работа в этом направлении будет продолжена для обеспечения долгосрочной и стабильной работы Запорожской атомной станции.