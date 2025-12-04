https://ria.ru/20251204/stantsiya-2059718191.html
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций - РИА Новости, 04.12.2025
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций
Запорожская АЭС завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС.
2025-12-04T11:03:00+03:00
2025-12-04T11:03:00+03:00
2025-12-04T11:03:00+03:00
россия
запорожская аэс
общество
россия
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций
ЗАЭС перешла на типовую организационную структуру российских атомных станций
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости.
Запорожская АЭС завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций, сообщила пресс-служба
Запорожской АЭС.
"Запорожская атомная электростанция завершила важный этап интеграции, полностью перейдя на типовую организационную структуру, характерную для атомных станций Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы станции.
В сообщении отмечается, что это логичный и плановый шаг в рамках большого и последовательного процесса интеграции Запорожской АЭС
в правовое, экономическое и технологическое поле России
. Переход на единые стандарты атомной отрасли России гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу станции, что имеет ключевое значение для энергоснабжения региона.
В пресс-службе отметили, что все сотрудники станции прошли необходимую аттестацию и в полном объеме осуществляют свою профессиональную деятельность в соответствии с нормами, стандартами и требованиями законодательства Российской Федерации. Работа в этом направлении будет продолжена для обеспечения долгосрочной и стабильной работы Запорожской атомной станции.