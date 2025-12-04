Рейтинг@Mail.ru
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/sssr-2059890119.html
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин
Политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются напугать свое население, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:01:00+03:00
2025-12-04T20:01:00+03:00
в мире
россия
ссср
владимир путин
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ae819dd5f616bf6b1e00fffabdc69dc2.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059889542.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_1c3e1f441009dbddbd5939ede841acb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ссср, владимир путин, визит путина в индию
В мире, Россия, СССР, Владимир Путин, Визит Путина в Индию
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин

Путин: на Западе запугивают свое население словами о возвращении СССР Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются напугать свое население, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, они это делают для того, чтобы напугать свое население", - сказал российский лидер в интервью каналу India Today, комментируя заявления на Западе о том, что РФ хочет вернуть Советский Союз.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
У Афганистана есть свои проблемы, заявил Путин
Вчера, 19:56
 
В миреРоссияСССРВладимир ПутинВизит Путина в Индию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала