https://ria.ru/20251204/sssr-2059890119.html
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин
Политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются напугать свое население, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:01:00+03:00
2025-12-04T20:01:00+03:00
2025-12-04T20:01:00+03:00
в мире
россия
ссср
владимир путин
визит путина в индию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ae819dd5f616bf6b1e00fffabdc69dc2.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059889542.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_1c3e1f441009dbddbd5939ede841acb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ссср, владимир путин, визит путина в индию
В мире, Россия, СССР, Владимир Путин, Визит Путина в Индию
На Западе запугивают население, говоря о возвращении СССР, заявил Путин
Путин: на Западе запугивают свое население словами о возвращении СССР Россией