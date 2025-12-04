Рейтинг@Mail.ru
12:17 04.12.2025
США принуждают Грецию закупать американское оружие для Украины, пишут СМИ
США принуждают Грецию закупать американское оружие для Украины, пишут СМИ
в мире
греция
украина
сша
кириакос мицотакис
денис шмыгаль
сергей лавров
нато
США принуждают Грецию закупать американское оружие для Украины, пишут СМИ

Kathimerini: США пытаются заставить Грецию признать участие в PURL

Флаг Греции
Флаг Греции
Флаг Греции. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. США оказывают давление на Грецию, принуждая ее объявить о своем участии в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке для Киева американского оружия европейскими странами, пишет в четверг газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные источники.
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Канада выделит 200 миллионов долларов на оружие для Украины в рамках PURL
3 декабря, 10:59
"Усиливается давление Вашингтона на Афины, направленное на то, чтобы заставить Грецию внести ресурсы в фонд PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), где собираются деньги для покупки американского оружия для усиления Киева", - говорится в статье.
По информации издания, за день до состоявшейся в среду встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, в которой принимал участие министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, сотрудники американского посольства передали греческому правительству требования об участии Греции в PURL. Представители посольства США настаивали на участии Греции в инициативе и потребовали от Герапетритиса объявить об этом на встрече глав МИД стран НАТО.
"Вашингтон также дал понять Афинам, что Греции было бы полезно избежать попадания в меньшинство стран, не вносящих вклад в программу PURL", - пишет газета.
Однако Герапетритис в своем заявлении перед встречей глав МИД не упомянул инициативу PURL. Текст его выступления опубликовал сайт греческого МИД.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В МИД пообещали ответ на договоренности Киева и Афин о морских дронах
20 ноября, 18:23
Как сообщает "Катимерини", вопрос участия Греции в программе также ранее поднимала новый посол США в Афинах Кимберли Гилфойл сразу после своего прибытия в страну. Его она обсуждала как с главами министерства иностранных дел и министерства обороны, так и с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Ожидается, что давление усилится, поскольку поддержка украинских вооруженных сил начала демонстрировать признаки торможения", - пишет газета.
В начале октября газета "Катимерини" писала, что НАТО оказывает давление на Грецию, требуя усилить военную поддержку Украины, в частности предоставив ей французские истребители Mirage.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года
26 ноября, 10:37
 
В миреГрецияУкраинаСШАКириакос МицотакисДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТО
 
 
