США принуждают Грецию закупать американское оружие для Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. США оказывают давление на Грецию, принуждая ее объявить о своем участии в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке для Киева американского оружия европейскими странами, пишет в четверг газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные источники.

Инициатива PURL, созданная США НАТО , не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине . Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.

"Усиливается давление Вашингтона на Афины , направленное на то, чтобы заставить Грецию внести ресурсы в фонд PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), где собираются деньги для покупки американского оружия для усиления Киева", - говорится в статье.

По информации издания, за день до состоявшейся в среду встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе , в которой принимал участие министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, сотрудники американского посольства передали греческому правительству требования об участии Греции в PURL. Представители посольства США настаивали на участии Греции в инициативе и потребовали от Герапетритиса объявить об этом на встрече глав МИД стран НАТО.

"Вашингтон также дал понять Афинам, что Греции было бы полезно избежать попадания в меньшинство стран, не вносящих вклад в программу PURL", - пишет газета.

Однако Герапетритис в своем заявлении перед встречей глав МИД не упомянул инициативу PURL. Текст его выступления опубликовал сайт греческого МИД.

Как сообщает "Катимерини", вопрос участия Греции в программе также ранее поднимала новый посол США в Афинах Кимберли Гилфойл сразу после своего прибытия в страну. Его она обсуждала как с главами министерства иностранных дел и министерства обороны, так и с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом

"Ожидается, что давление усилится, поскольку поддержка украинских вооруженных сил начала демонстрировать признаки торможения", - пишет газета.

В начале октября газета "Катимерини" писала, что НАТО оказывает давление на Грецию, требуя усилить военную поддержку Украины, в частности предоставив ей французские истребители Mirage.

В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.