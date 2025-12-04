Почти половина американцев считает, что США выиграют войну за рубежом

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Около половины американцев считают, что США способны выиграть войну за рубежом, следует из опроса, проведённого Институтом Рональда Рейгана.
Согласно результатам опроса, 49% процентов американцев считают, армия США способна одержать победу в военном конфликте заграницей. Чуть менее половины (45%) также уверены в том, что вооружённые силы смогли бы сдержать внешнюю агрессию.
Пентагон подготовил проект создания "Золотого купола"
18 сентября, 08:36
В военном превосходстве США над Китаем уверены 55% американцев; о превосходстве в авиации говорят 68% респондентов, в военно-морских силах - 58%, а в космическом потенциале - 56%.
Примечательно, что 68% поддерживают создание системы ПРО "Золотой купол".
Опрос проводился с 23 октября по 3 ноября 2025 года, в нем приняли участие 2507 американцев. Погрешность не указана.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.