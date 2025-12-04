Рейтинг@Mail.ru
Почти половина американцев считает, что США выиграют войну за рубежом - РИА Новости, 04.12.2025
11:44 04.12.2025
Почти половина американцев считает, что США выиграют войну за рубежом
Почти половина американцев считает, что США выиграют войну за рубежом
Почти половина американцев считает, что США выиграют войну за рубежом
Около половины американцев считают, что США способны выиграть войну за рубежом, следует из опроса, проведённого Институтом Рональда Рейгана.
Почти половина американцев считает, что США выиграют войну за рубежом

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Около половины американцев считают, что США способны выиграть войну за рубежом, следует из опроса, проведённого Институтом Рональда Рейгана.
Согласно результатам опроса, 49% процентов американцев считают, армия США способна одержать победу в военном конфликте заграницей. Чуть менее половины (45%) также уверены в том, что вооружённые силы смогли бы сдержать внешнюю агрессию.
В военном превосходстве США над Китаем уверены 55% американцев; о превосходстве в авиации говорят 68% респондентов, в военно-морских силах - 58%, а в космическом потенциале - 56%.
Примечательно, что 68% поддерживают создание системы ПРО "Золотой купол".
Опрос проводился с 23 октября по 3 ноября 2025 года, в нем приняли участие 2507 американцев. Погрешность не указана.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
