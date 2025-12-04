Почти половина американцев считает, что США выиграют войну за рубежом

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Около половины американцев считают, что США способны выиграть войну за рубежом, следует из опроса, проведённого Институтом Рональда Рейгана.

Примечательно, что 68% поддерживают создание системы ПРО "Золотой купол".

Опрос проводился с 23 октября по 3 ноября 2025 года, в нем приняли участие 2507 американцев. Погрешность не указана.