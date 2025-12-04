В США задержали гражданина Афганистана по подозрению в содействии ИГ*

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали в штате Вирджиния гражданина Афганистана Джаана Шаха Сафи, въехавшего в страну в рамках операции бывшего президента США Джо Байдена "Союзники приветствуют", по подозрению в содействии группировке "Вилаят Хорасан" (входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*), сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"Сегодня (в среду - ред.) наши героические сотрудники ICE арестовали Джаана Шаха Сафи, террориста, оказывавшего материальную поддержку "Вилаят Хорасан". Администрация Байдена позволила этому террористу попасть в США в рамках провальной программы операции "Союзники приветствуют", - заявила Ноэм, ее слова приводятся на сайте министерства.

По данным министерства, Сафи также передавал оружие своему отцу, командиру ополчения в Афганистане

Как отмечает Ноэм, в рамках программы "Союзники приветствуют" в США въехало почти 190 тысяч граждан Афганистана без прохождения предварительной тщательной проверки. Их личности и мотивы устанавливались уже после приезда в страну.

Повышенное внимание к миграционным вопросам связано с инцидентом 26 ноября, когда уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим нацгвардии в нескольких сотнях метров от Белого дома. Двое были ранены, 20-летняя Сара Бекстром скончалась в больнице, ее 24-летний коллега находится в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.

Позднее Лаканвалу предъявили обвинения в убийстве первой степени и нападении с целью убийства. Сам же подозреваемый заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям.