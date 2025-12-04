Рейтинг@Mail.ru
В США задержали гражданина Афганистана по подозрению в содействии ИГ* - РИА Новости, 04.12.2025
11:10 04.12.2025
В США задержали гражданина Афганистана по подозрению в содействии ИГ*
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали в штате Вирджиния гражданина Афганистана Джаана Шаха Сафи, въехавшего в страну в рамках операции бывшего президента США Джо Байдена "Союзники приветствуют", по подозрению в содействии группировке "Вилаят Хорасан" (входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*), сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
"Сегодня (в среду - ред.) наши героические сотрудники ICE арестовали Джаана Шаха Сафи, террориста, оказывавшего материальную поддержку "Вилаят Хорасан". Администрация Байдена позволила этому террористу попасть в США в рамках провальной программы операции "Союзники приветствуют", - заявила Ноэм, ее слова приводятся на сайте министерства.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Вице-президент США высказался о стрельбе в нацгвардейцев в Вашингтоне
27 ноября, 05:51
По данным министерства, Сафи также передавал оружие своему отцу, командиру ополчения в Афганистане.
Как отмечает Ноэм, в рамках программы "Союзники приветствуют" в США въехало почти 190 тысяч граждан Афганистана без прохождения предварительной тщательной проверки. Их личности и мотивы устанавливались уже после приезда в страну.
Повышенное внимание к миграционным вопросам связано с инцидентом 26 ноября, когда уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим нацгвардии в нескольких сотнях метров от Белого дома. Двое были ранены, 20-летняя Сара Бекстром скончалась в больнице, ее 24-летний коллега находится в критическом состоянии.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Позднее Лаканвалу предъявили обвинения в убийстве первой степени и нападении с целью убийства. Сам же подозреваемый заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов Национальной гвардии США рядом с Белым домом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США
30 ноября, 18:21
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
