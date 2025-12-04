Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 04.12.2025
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении
Расчёт РСЗО "Ураган" 1-й танковой армии нанёс удар по пункту дислокации ВСУ на купянском направлении, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчеты РСЗО нанесли удар по пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 дек – РИА Новости. Расчёт РСЗО "Ураган" 1-й танковой армии нанёс удар по пункту дислокации ВСУ на купянском направлении, рассказали в МО РФ.
"Артиллерийские расчеты реактивной системы залпового огня "Ураган" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" поразили временный пункт размещения личного состава и техники вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
