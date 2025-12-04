https://ria.ru/20251204/spetsoperatsiya-2059670875.html
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении
Расчёт РСЗО "Ураган" 1-й танковой армии нанёс удар по пункту дислокации ВСУ на купянском направлении, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 04.12.2025
