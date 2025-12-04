Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 04.12.2025
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области
Операторам БПЛА удалось обнаружить украинский танк и обеспечить его последующее уничтожение в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА "Востока" поразили танк ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Операторам БПЛА удалось обнаружить украинский танк и обеспечить его последующее уничтожение в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Жук".
По словам бойца, воздушную разведку подняли после того как танк начал обстреливать российские позиции.
Российские военнослужащие
Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта
01:23
"По нашим отрабатывал танк. Мы взлетели, начали искать. Нашли танк. Работал он примерно с 10–12 километров от нас", — рассказал он.
"Мы сразу доложили начальству, туда отправили (дрон – ред.) камикадзе на оптоволокне. Камикадзе быстро нашел этот танк и мы начали отрабатывать по этому танку", — отметил оператор.
Он уточнил, что техника была добита артиллерией, чтобы исключить возможность эвакуации противником.
Корабли Черноморского флота
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
