ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Операторам БПЛА удалось обнаружить украинский танк и обеспечить его последующее уничтожение в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Жук".

По словам бойца, воздушную разведку подняли после того как танк начал обстреливать российские позиции.

"По нашим отрабатывал танк. Мы взлетели, начали искать. Нашли танк. Работал он примерно с 10–12 километров от нас", — рассказал он.

"Мы сразу доложили начальству, туда отправили (дрон – ред.) камикадзе на оптоволокне. Камикадзе быстро нашел этот танк и мы начали отрабатывать по этому танку", — отметил оператор.