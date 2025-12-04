https://ria.ru/20251204/spetsoperatsiya-2059670740.html
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России поразили танк ВСУ в Запорожской области
Операторам БПЛА удалось обнаружить украинский танк и обеспечить его последующее уничтожение в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА
2025-12-04T05:01:00+03:00
2025-12-04T05:01:00+03:00
2025-12-04T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
запорожская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509453_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f97f33e6d3b87f66fe17c2a10d9fa51e.jpg
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Операторам БПЛА удалось обнаружить украинский танк и обеспечить его последующее уничтожение в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Жук".
По словам бойца, воздушную разведку подняли после того как танк начал обстреливать российские позиции.
"По нашим отрабатывал танк. Мы взлетели, начали искать. Нашли танк. Работал он примерно с 10–12 километров от нас", — рассказал он.
"Мы сразу доложили начальству, туда отправили (дрон – ред.) камикадзе на оптоволокне. Камикадзе быстро нашел этот танк и мы начали отрабатывать по этому танку", — отметил оператор.
Он уточнил, что техника была добита артиллерией, чтобы исключить возможность эвакуации противником.