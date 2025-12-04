Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Штурмовик российских Вооруженных сил России младший сержант Михаил Ширяев в ходе взятия опорного пункта уничтожил до пяти украинских боевиков, сообщили в Минобороны.

Ширяев в составе штурмовой группы выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника на одном из тактических направлений. В условиях плохой видимости он обнаружил скрытую позицию пулеметного расчета ВСУ , скорректировал огонь гранатометчика и скрытно выдвинулся к опорному пункту.

"После огневого воздействия гранатометчика младший сержант Ширяев стремительно приблизился к объекту, воспользовавшись внезапностью, и огнем из стрелкового оружия уничтожил до пяти боевиков ВСУ", — говорится в сообщении.