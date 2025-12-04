Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта - РИА Новости, 04.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 04.12.2025 (обновлено: 06:04 04.12.2025)
Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта
Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта
Штурмовик российских Вооруженных сил России младший сержант Михаил Ширяев в ходе взятия опорного пункта уничтожил до пяти украинских боевиков, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2025
Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта

Младший сержант Ширяев уничтожил до пяти военных ВСУ при штурме опорного пункта

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Штурмовик российских Вооруженных сил России младший сержант Михаил Ширяев в ходе взятия опорного пункта уничтожил до пяти украинских боевиков, сообщили в Минобороны.
Ширяев в составе штурмовой группы выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника на одном из тактических направлений. В условиях плохой видимости он обнаружил скрытую позицию пулеметного расчета ВСУ, скорректировал огонь гранатометчика и скрытно выдвинулся к опорному пункту.
"После огневого воздействия гранатометчика младший сержант Ширяев стремительно приблизился к объекту, воспользовавшись внезапностью, и огнем из стрелкового оружия уничтожил до пяти боевиков ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря умелым действиям Ширяева противнику было нанесено огневое поражение, что создало благоприятные условия для успешного продвижения российских штурмовых подразделений.
