Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта
2025-12-04T01:23:00+03:00
2025-12-04T01:23:00+03:00
2025-12-04T06:04:00+03:00
россия
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Штурмовик российских Вооруженных сил России младший сержант Михаил Ширяев в ходе взятия опорного пункта уничтожил до пяти украинских боевиков, сообщили в Минобороны.
Ширяев в составе штурмовой группы выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника на одном из тактических направлений. В условиях плохой видимости он обнаружил скрытую позицию пулеметного расчета ВСУ
, скорректировал огонь гранатометчика и скрытно выдвинулся к опорному пункту.
"После огневого воздействия гранатометчика младший сержант Ширяев стремительно приблизился к объекту, воспользовавшись внезапностью, и огнем из стрелкового оружия уничтожил до пяти боевиков ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря умелым действиям Ширяева противнику было нанесено огневое поражение, что создало благоприятные условия для успешного продвижения российских штурмовых подразделений.