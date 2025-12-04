Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал пошлины США против партнеров
19:52 04.12.2025
Путин прокомментировал пошлины США против партнеров
Путин прокомментировал пошлины США против партнеров
Путин прокомментировал пошлины США против партнеров

Путин: советники Трампа считают, что пошлины идут на пользу экономике США

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Советники американского лидера Дональда Трампа считают, что введение дополнительных пошлин США против торговых партнеров приносит пользу американской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Он (Трамп - ред.) проводит собственную политику, у него есть советники, которые принимают решения не на пустом месте. Они считают, что проведение тарифной политики, предполагающей введение дополнительных пошлин для торговых партнеров, в итоге приносит пользу экономике США", - сказал российский лидер в интервью телеканалу India Today.
СМИ раскрыли, как Трамп принимал решение о введении торговых пошлин
