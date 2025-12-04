Рейтинг@Mail.ru
02:17 04.12.2025 (обновлено: 06:05 04.12.2025)
Адвокат объяснил, как бороться с шумными соседями
Адвокат объяснил, как бороться с шумными соседями
Общество
Смежные квартиры дома. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Единого “закона о тишине” в России не существует, но защитить свой покой от шумных соседей можно, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Станислав Рыбчинский.
В разрешенное время соседи имеют право шуметь — делать ремонт, слушать музыку и т.п. Однако конкретные рамки устанавливает каждый регион отдельно.
"Например, в Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины". Он устанавливает: дневной период — с 07:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в праздничные дни; тихий час — с 13:00 до 15:00; полную тишину по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни", — поясняет адвокат.
"Если соседи нарушают тишину в запрещенное время, нужно сразу вызвать полицию, чтобы та зафиксировала административное правонарушение. По прибытии полицейские должны лично убедиться в этом факте. Штраф для нарушителя — от 1 до 3 тысяч рублей", — заключил Рыбчинский.
Декоративный поросенок - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за свиней в квартире
5 ноября, 03:18
 
