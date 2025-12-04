Адвокат объяснил, как бороться с шумными соседями

В разрешенное время соседи имеют право шуметь — делать ремонт, слушать музыку и т.п. Однако конкретные рамки устанавливает каждый регион отдельно.

"Если соседи нарушают тишину в запрещенное время, нужно сразу вызвать полицию, чтобы та зафиксировала административное правонарушение. По прибытии полицейские должны лично убедиться в этом факте. Штраф для нарушителя — от 1 до 3 тысяч рублей", — заключил Рыбчинский.