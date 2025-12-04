Евгений Солнцев поддержал благоустройство парка в Оренбурге

УФА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что поддерживает благоустройство природного парка "Зауральная роща" в Оренбурге и сохранение уникальной флоры и фауны.

"Зауральная роща должна стать центром притяжения для всех жителей областного центра. Обсудили дальнейшую судьбу природного парка. Ему нужна своя концепция, при этом всецело поддерживаю идею сохранить всю уникальность флоры и фауны", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Губернатор Оренбуржья отметил, что территория парка огромна – порядка 300 гектаров с деревьями и кустарниками. По его словам, роща отлично подойдёт для создания экотроп и даже для контактного зоопарка.

"Много обращений поступает от спортсменов, которые просят предусмотреть в роще возможность организовывать забеги. И эту потребность тоже важно удовлетворить. Считаю, что благоустроить нужно и левый берег Урала. Одна из идей – создание лодочного причала. Но, конечно, важно мнение всех жителей. Делитесь своим взглядом на то, как должна преобразиться Зауральная роща", - сказал Евгений Солнцев.