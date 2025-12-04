Рейтинг@Mail.ru
Евгений Солнцев поддержал благоустройство парка в Оренбурге - РИА Новости, 04.12.2025
Оренбургская область
 
14:12 04.12.2025
Евгений Солнцев поддержал благоустройство парка в Оренбурге
Евгений Солнцев поддержал благоустройство парка в Оренбурге
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что поддерживает благоустройство природного парка "Зауральная роща" в Оренбурге и сохранение уникальной... РИА Новости, 04.12.2025
оренбург, урал, оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбург, Урал, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Евгений Солнцев поддержал благоустройство парка в Оренбурге

Солнцев поддержал благоустройство парка «Зауральная роща» в Оренбурге

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
УФА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что поддерживает благоустройство природного парка "Зауральная роща" в Оренбурге и сохранение уникальной флоры и фауны.
"Зауральная роща должна стать центром притяжения для всех жителей областного центра. Обсудили дальнейшую судьбу природного парка. Ему нужна своя концепция, при этом всецело поддерживаю идею сохранить всю уникальность флоры и фауны", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Губернатор Оренбуржья отметил, что территория парка огромна – порядка 300 гектаров с деревьями и кустарниками. По его словам, роща отлично подойдёт для создания экотроп и даже для контактного зоопарка.
"Много обращений поступает от спортсменов, которые просят предусмотреть в роще возможность организовывать забеги. И эту потребность тоже важно удовлетворить. Считаю, что благоустроить нужно и левый берег Урала. Одна из идей – создание лодочного причала. Но, конечно, важно мнение всех жителей. Делитесь своим взглядом на то, как должна преобразиться Зауральная роща", - сказал Евгений Солнцев.
Природный парк "Зауральная роща" расположен на левом берегу реки Урал в южной части города Оренбурга. Парк имеет статус памятника истории и культуры регионального значения.
Оренбургская область, Оренбург, Урал, Оренбургская область, Евгений Солнцев
 
 
