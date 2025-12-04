СМИ: подозреваемая в коррупции Могерини покинула пост главы дипколледжа ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Подозреваемая в коррупции бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ушла с поста директора дипломатического Европейского колледжа, сообщает издание Euractiv.
Заявление о ее отставке было сделано сразу после того, как в отставку подал также проходящий по этому делу высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино.
В начале недели стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.
СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини
3 декабря, 09:52