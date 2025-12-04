Рейтинг@Mail.ru
Встреча Уиткоффа и Умерова не будет продолжением переговоров, пишет FT
15:15 04.12.2025
Встреча Уиткоффа и Умерова не будет продолжением переговоров, пишет FT
Встреча Уиткоффа и Умерова не будет продолжением переговоров, пишет FT

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. На Украине уточнили, что встреча спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с секретарем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, которая состоится в четверг в Майами, не является продолжением переговоров по урегулированию, сообщает газета Financial Times.
Последние публичные переговоры украинской и американской делегации состоялись в воскресенье также в Майами. Умеров возглавлял делегацию Украины.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал о переговорах с Уиткоффом и отношениях России и Индии
Вчера, 08:25
По слова неназванного украинского чиновника, предстоящая встреча будет подведением итогов со стороны американцев после переговоров в Москве.
"Это не будет "сессией переговоров", - говорится в публикации.
Собеседник газеты добавил, что по возвращении украинской делегации на Украину будет проведена встреча, на которой будут обсуждаться дальнейшие действия Киева.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Моральная победа": в США сделали резкое заявление после визита Уиткоффа
Вчера, 04:07
 
