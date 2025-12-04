Рейтинг@Mail.ru
В поле под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве мальчика
18:22 04.12.2025 (обновлено: 22:47 04.12.2025)
В поле под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве мальчика
В поле под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве мальчика - РИА Новости, 04.12.2025
В поле под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве мальчика
Тело подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика обнаружено в поле под Симферополем, идет расследование обстоятельства смерти, сообщил СУ СК России по... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, симферополь, республика крым, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В поле под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве мальчика

Под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Тело подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика обнаружено в поле под Симферополем, идет расследование обстоятельства смерти, сообщил СУ СК России по региону.
Во вторник СК России сообщил, что мужчина в Симферополе топориком убил 12-летнего племянника, ранил его шестилетнего брата и мать. Состояние раненых стабильно тяжелое, отмечали в Минздраве Крыма. В среду МВД Крыма опубликовало ориентировку на разыскиваемого по подозрению в убийстве 12-летнего ребенка, ранении его мамы и брата в Симферополе.
"Сегодня тело подозреваемого обнаружено в поле, вблизи села Залесье Симферопольского района", — сообщили в ведомстве.
Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, с целью определения точного времени и причины смерти.
 
ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
