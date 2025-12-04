https://ria.ru/20251204/sk-2059861885.html
В поле под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве мальчика
Тело подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика обнаружено в поле под Симферополем, идет расследование обстоятельства смерти, сообщил СУ СК России по... РИА Новости, 04.12.2025
Под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика