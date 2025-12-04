В поле под Симферополем нашли тело подозреваемого в убийстве мальчика

"Сегодня тело подозреваемого обнаружено в поле, вблизи села Залесье Симферопольского района", — сообщили в ведомстве.

Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, с целью определения точного времени и причины смерти.