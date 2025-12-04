Рейтинг@Mail.ru
Книги Симоньян представили на книжной ярмарке в Гостином дворе
22:17 04.12.2025
Книги Симоньян представили на книжной ярмарке в Гостином дворе
Книги Симоньян представили на книжной ярмарке в Гостином дворе
Книги Симоньян представили на книжной ярмарке в Гостином дворе
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее книги "В начале было Слово - в конце будет... РИА Новости, 04.12.2025
общество, москва, россия, маргарита симоньян
Общество, Москва, Россия, Маргарита Симоньян
Книги Симоньян представили на книжной ярмарке в Гостином дворе

Симоньян сообщила, что ее книги представили на международной книжной ярмарке

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее книги "В начале было Слово - в конце будет Цифра" и "Водоворот" представлены на международной книжной ярмарке в Гостином дворе в Москве.
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№27 открылась в Гостином дворе в Москве в четверг. Она проходит при поддержке Минцифры РФ и объединяет почти 400 участников, среди которых крупные и малые издательства, книготорговые предприятия, иллюстраторы и культурные институции.
"Там есть и мои книги: 'Водоворот' и 'В начале было Слово — в конце будет Цифра'. Ярмарка до 7 декабря. Кто в Москве - приходите", - написала Симоньян в Telegram-канале.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
Книга Маргариты Симоньян В начале было Слово — в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК
29 ноября, 14:21
 
ОбществоМоскваРоссияМаргарита Симоньян
 
 
