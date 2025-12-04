Книги Симоньян представили на книжной ярмарке в Гостином дворе

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее книги "В начале было Слово - в конце будет Цифра" и "Водоворот" представлены на международной книжной ярмарке в Гостином дворе в Москве.
"Там есть и мои книги: 'Водоворот' и 'В начале было Слово — в конце будет Цифра'. Ярмарка до 7 декабря. Кто в Москве - приходите", - написала Симоньян в Telegram-канале.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК
29 ноября, 14:21