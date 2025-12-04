Рейтинг@Mail.ru
Суд в Сургуте оставил под домашним арестом экс-замгубернатора Шипилова
14:22 04.12.2025 (обновлено: 14:52 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/shipilov-2059773952.html
Суд в Сургуте оставил под домашним арестом экс-замгубернатора Шипилова
Суд в Сургуте оставил под домашним арестом экс-замгубернатора Шипилова - РИА Новости, 04.12.2025
Суд в Сургуте оставил под домашним арестом экс-замгубернатора Шипилова
Сургутский городской суд оставил под домашним арестом обвиняемого во взяточничестве бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:22:00+03:00
2025-12-04T14:52:00+03:00
происшествия
ханты-мансийск
сургут
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
ханты-мансийск
сургут
ханты-мансийский автономный округ
происшествия, ханты-мансийск, сургут, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Ханты-Мансийск, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Суд в Сургуте оставил под домашним арестом экс-замгубернатора Шипилова

РИА Новости: суд оставил под домашним арестом экс-замгубернатора Югры Шипилова

© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыАлексей Шипилов
Алексей Шипилов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Алексей Шипилов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Сургутский городской суд оставил под домашним арестом обвиняемого во взяточничестве бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова, но изменил локацию с Ханты-Мансийска на Сургут, пояснили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В четверг суд в Сургуте провел второе заседание по существу дела Шипилова. Ранее инстанция отмечала, что не смогла приступить к слушаниям, поскольку подсудимый не был доставлен на заседание. Так как местом исполнения избранной ему меры пресечения в виде домашнего ареста являлся Ханты-Мансийск, уголовно-исполнительная инспекция отказалась доставлять Шипилова в Сургут, говорили тогда в пресс-службе.
Суд - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Югры
31 октября, 09:13
"Мера пресечения оставлена прежней – домашний арест. Изменено место исполнения меры пресечения с Ханты-Мансийска на Сургут", – сказала собеседница агентства, уточнив, что следующее заседание пройдет 16 декабря.
Также в пресс-службе горсуда рассказали журналистам, что в четверг подсудимый участвовал в заседании по видеосвязи, а его адвокаты заявляли ходатайство об изменении ему меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий, которое было оставлено без удовлетворения.
Процесс проходит в открытом режиме, а в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору ранее суд отказал. На предварительном заседании 11 ноября Шипилову продлили домашний арест еще на два месяца.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.
Суд - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова
28 ноября, 12:46
Вменяют ему две уголовные статьи: получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий. Превышая должностные полномочия, отмечало управление СК РФ по региону, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании. Как сообщали РИА Новости в окружной прокуратуре, в результате противоправных действий фигуранта дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.
Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлевали до ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и экс-замгубернатора выпустили из СИЗО под домашний арест.
"Единая Россия" пока приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него. Заместителем губернатора Югры он стал в 2016 году, затем его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд рассмотрит дело о взятке экс-замгубернатора Югры Шипилова
10 ноября, 18:39
 
ПроисшествияХанты-МансийскСургутХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
