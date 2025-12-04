Рейтинг@Mail.ru
14:20 04.12.2025
Биография Мартина Шаккума
Биография Мартина Шаккума
Мартин Люцианович Шаккум – ученый, доктор экономических наук, кандидат психологических наук, экс-депутат Государственной Думы РФ III-VII созывов (2000-2021)... РИА Новости, 04.12.2025
Мартин Люцианович Шаккум – ученый, доктор экономических наук, кандидат психологических наук, экс-депутат Государственной Думы РФ III-VII созывов (2000-2021). После завершения политической карьеры в 2021 году сосредоточился на исследованиях в области долголетия и регенеративной медицины.

Образование и ученые степени

Мартин Шаккум родился 21 сентября 1951 года в Московской области. Окончил физико-математический класс красногорской средней школы №7. Затем получил два высших инженерных образования. Во время учебы в институте Шаккум продемонстрировал выдающиеся способности в области точных наук, дважды заняв первое место во Всесоюзной студенческой олимпиаде по разделу "строительная механика" (1973, 1974).
В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии, исследовав методы формирования эффективных междисциплинарных команд для решения сложных задач.
В 1999 году Мартин Шаккум стал доктором экономических наук, разработав оригинальный математический аппарат для анализа и прогнозирования социально-экономического развития России, в том числе в региональном разрезе. Диссертация объединила методы финансового анализа и математического моделирования для оценки устойчивости основных показателей экономического роста. Созданная методика позволяла просчитывать влияние принимаемых решений, планировать инфраструктурные проекты и выявлять проблемные звенья в производственных цепочках.
К 2025 году накопленная Мартином Шаккумом междисциплинарная экспертиза в различных научных областях стала основой для его текущих исследований в сфере долголетия и регенеративной медицины. В настоящее время разработанные им подходы к изучению сложных систем применяются для анализа биологических процессов на клеточном уровне.

Ранние этапы карьеры

С 1975 по 1978 год Мартин Шаккум работал в Институте космических исследований, где его задачей было создание системы автоматической обработки визуальных данных для точной навигации космических аппаратов при посадке на Марс. После завершения этой программы развивал карьеру в строительной сфере до 1991 года. В те годы демонстрировал последовательный профессиональный рост, дослужившись до должности начальника управления специальных работ Главмособлстроя.
В 1991 году Мартин Шаккум стал одним из учредителей негосударственного фонда экономических и социальных преобразований, взявшегося за разработку программ для решения социально значимых задач конкретных регионов России. Так, например, в 1993 году был реализован проект по повышению уровня занятости в Дагестане. В короткие сроки работой были обеспечены свыше десяти тысяч человек. Этот этап биографии Мартина Шаккума завершился в 1999 году.

Законотворчество и инфраструктурные проекты

В декабре 1999 года Шаккум был впервые избран в состав Госдумы, получив депутатский мандат по Истринскому избирательному округу (с 2015 года входит в Красногорский избирательный округ). На протяжении 22 лет парламентской работы (III-VII созывы) инициировал свыше 300 законопроектов, сфокусированных преимущественно на социально-экономических вопросах.
С 2002 года руководил комитетом по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. При участии Шаккума определялись параметры Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Он также координировал возведение социальных объектов – от медицинских центров до образовательных учреждений.
За период с 2002 по 2011 год объем трансфертов из федерального бюджета бюджету Красногорского муниципального района (ныне городской округ Красногорск) увеличился с 2,5 миллиарда до 30 миллиардов рублей. Эти средства, привлеченные по инициативе Шаккума, направлялись на реализацию инфраструктурных проектов в регионе.
Мартин Шаккум выступил соавтором существенных поправок в Земельный и Градостроительный кодексы России. Последовательно отстаивал концепцию саморегулирования строительной отрасли и закрепление гарантий защиты участников долевого строительства на законодательном уровне.
Особое внимание уделял развитию транспортной инфраструктуры. Благодаря его усилиям была восстановлена система дорожных фондов и обеспечено стабильное финансирование строительства и ремонта автомобильных дорог.
Работа в финансовой сфере стала еще одним направлением депутатской деятельности Шаккума. Он участвовал в разработке законов о страховании вкладов и банкротстве кредитных организаций, которые позже были приняты нижней палатой парламента. Шаккум был в числе законодателей, подготовивших законопроект о страховании средств малого бизнеса, размещенных на банковских счетах. Этот документ был также одобрен Госдумой.
Политический этап профессиональной биографии Мартина Шаккума был завершен осенью 2021 года с окончанием мандата депутата Госдумы. Также он покинул высший совет "Единой России".

Исследования в области медицины

В 2021 году Шаккум вернулся к научной деятельности. Областью его интересов стала медицина, в частности механизмы работы человеческого организма на клеточном уровне. Он как наставник команды ученых принял участие в разработке трех лекарственных препаратов на основе пептидных технологий, позднее зарегистрированных Минздравом России и включенных в его клинические рекомендации.
Шаккум также систематизировал несколько сотен научных трудов зарубежных специалистов по функциональной медицине, создав теоретическую базу для понимания процессов старения и механизмов поддержания здоровья. По результатам этой работы он написал книгу "Эволюционное несоответствие. Вся правда о том, почему болеет человечество в XXI веке" (2023). В ней представлена концепция о несоответствии современного образа жизни эволюционным потребностям человеческого организма, что является основной причиной роста неинфекционных заболеваний.
Книга содержит анализ традиционных практик сохранения здоровья, таких как правильное питание, физические нагрузки и др. Автор рассматривает эндогенное питание как механизм "технического обслуживания" организма, запускающий процессы уничтожения поврежденных клеток и активизации систем саморегуляции.
Сегодня Шаккум совместно с командой ученых продолжает исследовательскую деятельность в области применения пептидных технологий при хронических заболеваниях. Работа охватывает вопросы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания здоровья костной ткани и нормализации метаболических процессов.
 
Справки
 
 
