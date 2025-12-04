Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий "Севера"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 04.12.2025 (обновлено: 12:21 04.12.2025)
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
алексеевка
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
алексеевка
вооруженные силы украины, сумская область, алексеевка, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Алексеевка, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий "Севера"

Российские военнослужащие в зоне СВО
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Вильча, Старица и Лиман Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ВС России уничтожили шесть украинских гексакоптеров в ДНР за сутки
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Алексеевка, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
