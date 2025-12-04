https://ria.ru/20251204/sever-2059736888.html
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 155 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
