Рейтинг@Mail.ru
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059911297.html
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей - РИА Новости, 04.12.2025
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей
Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 28 декабря в 18.00 мск, превысила начальную... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:49:00+03:00
2025-12-04T21:49:00+03:00
большой театр
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059490023_0:72:3110:1821_1920x0_80_0_0_1156b605def09ae38b48bf9ff565b672.jpg
https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059841354.html
https://ria.ru/20251204/stavki-2059770446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059490023_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_e2ff084e25d6bd12c472d13965358db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр, новый год, общество
Большой театр, Новый год, Общество
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей

Максимальная ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 28 декабря в 18.00 мск, превысила начальную стоимость более чем в три раза и составила 660 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались в 12.00 мск, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра, где все билеты на данный показ уже проданы. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составляет 660 тысяч рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей. Ставки на еще один комплект билетов на 6-9 места 12 ряда выросли до 590 тысяч рублей. Как уточняется, торги длились более восьми часов.
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Премьер Большого призвал следить за информацией о "Щелкунчике" на сайте
Вчера, 17:16
Высокие ставки наблюдались и на лоты парных билетов. Так, лучшее предложение составило 310 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей - это 23-24 места ряда "А" в партере на показ "Щелкунчика", который состоится 27 декабря в 19.00.
Кто исполнит главные роли 28 декабря пока неизвестно, а накануне, вечером 27 декабря, на Историческую сцену Большого театра в ролях Мари и Щелкунчика-принца выйдут Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Артисты балета Нина Сорокина и Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ставки за пару билетов на "Щелкунчика" выросли на 150 процентов
Вчера, 14:05
 
Большой театрНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала