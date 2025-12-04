Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 28 декабря в 18.00 мск, превысила начальную стоимость более чем в три раза и составила 660 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались в 12.00 мск, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра, где все билеты на данный показ уже проданы. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составляет 660 тысяч рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей. Ставки на еще один комплект билетов на 6-9 места 12 ряда выросли до 590 тысяч рублей. Как уточняется, торги длились более восьми часов.

Высокие ставки наблюдались и на лоты парных билетов. Так, лучшее предложение составило 310 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей - это 23-24 места ряда "А" в партере на показ "Щелкунчика", который состоится 27 декабря в 19.00.

Кто исполнит главные роли 28 декабря пока неизвестно, а накануне, вечером 27 декабря, на Историческую сцену Большого театра в ролях Мари и Щелкунчика-принца выйдут Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.