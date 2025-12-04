Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Архивное фото

Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре

Билеты на третий блок "Щелкунчика" распродали

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Билеты на третий блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 27-29 декабря, распроданы на сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 4 декабря в 10.00 мск: первым зрителям стали доступны билеты на спектакль 27 декабря в 19.00. С шагом в час начали открываться продажи на показы 28 декабря в 12.00 и 18.00, 29 декабря в 12.00 и 19.00.

Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей. Продажи завершились в 17.50 мск.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.