Билеты на третий блок "Щелкунчика" распродали
Билеты на третий блок "Щелкунчика" распродали - РИА Новости, 04.12.2025
Билеты на третий блок "Щелкунчика" распродали
Билеты на третий блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 27-29 декабря, распроданы на сайте театра
2025-12-04
2025-12-04T18:09:00+03:00
2025-12-04T18:10:00+03:00
Билеты на третий блок "Щелкунчика" распродали
Билеты на третий блок "Щелкунчика" распродали на сайте театра
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Билеты на третий блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 27-29 декабря, распроданы на сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 4 декабря в 10.00 мск: первым зрителям стали доступны билеты на спектакль 27 декабря в 19.00. С шагом в час начали открываться продажи на показы 28 декабря в 12.00 и 18.00, 29 декабря в 12.00 и 19.00.
Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей. Продажи завершились в 17.50 мск.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.