Ставка за комплект билетов на "Щелкунчика" превысила 500 тысяч рублей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 29 декабря в 19.00 мск, превысило отметку в 500 тысяч рублей за три часа торгов, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались в 14.00 мск, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра, где все билеты на данный показ уже проданы. Спустя три часа с момента начала аукциона лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 6-9 места 12 ряда составило 505 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов зрители готовы отдать 450 тысяч рублей - это 15-18 места ряда "А". Торги продолжаются.

Кроме того, ставки на показ 28 декабря в 18.00 спустя пять часов достигли отметки в 500 тысяч рублей за комплект из четырех билетов.

Составы на 28 и 29 декабря пока не опубликованы.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.