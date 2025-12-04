https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059834633.html
Ставка за комплект билетов на "Щелкунчика" превысила 500 тысяч рублей
Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 29 декабря в 19.00 мск, превысило отметку в 500 тысяч
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 29 декабря в 19.00 мск, превысило отметку в 500 тысяч рублей за три часа торгов, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались в 14.00 мск, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра, где все билеты на данный показ уже проданы. Спустя три часа с момента начала аукциона лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 6-9 места 12 ряда составило 505 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов зрители готовы отдать 450 тысяч рублей - это 15-18 места ряда "А". Торги продолжаются.
Кроме того, ставки на показ 28 декабря в 18.00 спустя пять часов достигли отметки в 500 тысяч рублей за комплект из четырех билетов.
Составы на 28 и 29 декабря пока не опубликованы.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.