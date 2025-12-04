https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059707283.html
Большой театр открыл продажу билетов на третий блок "Щелкунчика"
Большой театр открыл продажу билетов на третий блок "Щелкунчика"
Большой театр открыл продажу билетов на третий блок "Щелкунчика"
Продажи третьего блока билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре стартовали на сайте, убедился корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи третьего блока билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре стартовали на сайте, убедился корреспондент РИА Новости.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе. Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00 мск, билеты на него были распроданы во вторник.
В четверг можно будет приобрести билеты на спектакли 27 декабря на 19.00 мск, 28 декабря на 12.00 мск и в 18.00 мск, а также на 29 декабря 12:00 мск и 19.00 мск.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.