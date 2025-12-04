Большой театр открыл продажу билетов на третий блок "Щелкунчика"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи третьего блока билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре стартовали на сайте, убедился корреспондент РИА Новости.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе. Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00 мск, билеты на него были распроданы во вторник.

В четверг можно будет приобрести билеты на спектакли 27 декабря на 19.00 мск, 28 декабря на 12.00 мск и в 18.00 мск, а также на 29 декабря 12:00 мск и 19.00 мск.