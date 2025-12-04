Рейтинг@Mail.ru
Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году
Надежные люди
 
12:31 04.12.2025 (обновлено: 22:54 04.12.2025)
Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году
Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году
Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих организуют в Ростове-на-Дону в преддверии новогодних праздников, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин.
"Близится один из самых ожидаемых и любимых всеми нами праздников - Новый год. По сложившейся доброй традиции сделаем подарок нашим бойцам - соберем гуманитарный груз, чтобы поделиться с ними частицей тепла накануне новогодних праздников", - сказал он.
Скрябин добавил, что сообщит дополнительно о том, когда и где будет организован сбор.
По его информации, школьники уже сейчас активно готовят талисманы года, чтобы передать их героям. Эта инициатива объединяет детей и взрослых в поддержке тех, кто защищает страну, считает глава города.
Медики из Новгорода собрали посылки с лекарствами для бойцов СВО
Медики из Новгорода собрали посылки с лекарствами для бойцов СВО
