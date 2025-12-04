https://ria.ru/20251204/sbor-2059740965.html
Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году
Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году
Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году
Сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих организуют в Ростове-на-Дону в преддверии новогодних праздников, сообщил журналистам глава города
2025-12-04T12:31:00+03:00
2025-12-04T12:31:00+03:00
2025-12-04T22:54:00+03:00
надежные люди
ростов-на-дону
александр скрябин
ростов-на-дону
ростов-на-дону, александр скрябин
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих организуют в Ростове-на-Дону в преддверии новогодних праздников, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин.
"Близится один из самых ожидаемых и любимых всеми нами праздников - Новый год. По сложившейся доброй традиции сделаем подарок нашим бойцам - соберем гуманитарный груз, чтобы поделиться с ними частицей тепла накануне новогодних праздников", - сказал он.
Скрябин добавил, что сообщит дополнительно о том, когда и где будет организован сбор.
По его информации, школьники уже сейчас активно готовят талисманы года, чтобы передать их героям. Эта инициатива объединяет детей и взрослых в поддержке тех, кто защищает страну, считает глава города.