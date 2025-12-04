https://ria.ru/20251204/saratov-2059743499.html
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 04.12.2025
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
Три человека погибли в частном доме в результате отравления угарным газом в Саратовской области, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 04.12.2025
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
В поселке Нива Саратовской области три человека отравились угарным газом