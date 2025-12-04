Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 04.12.2025 (обновлено: 12:41 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/saratov-2059743499.html
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 04.12.2025
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом
Три человека погибли в частном доме в результате отравления угарным газом в Саратовской области, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:37:00+03:00
2025-12-04T12:41:00+03:00
происшествия
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059744431_0:161:960:701_1920x0_80_0_0_c1088e369cfe05bda566daf04444d108.jpg
https://ria.ru/20251113/saratov-2054664470.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059744431_0:71:960:791_1920x0_80_0_0_68d1549daaa6af507f066374b85d121a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом

В поселке Нива Саратовской области три человека отравились угарным газом

© Фото : прокуратура Саратовской областиСотрудники правоохранитеьных органов на месте проишествия в Саратовской области
Сотрудники правоохранитеьных органов на месте проишествия в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : прокуратура Саратовской области
Сотрудники правоохранитеьных органов на месте проишествия в Саратовской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Три человека погибли в частном доме в результате отравления угарным газом в Саратовской области, сообщили в региональной прокуратуре.
"По предварительным данным, в ночь с 3 на 4 декабря 2025 года в частном домовладении в поселке Нива Питерского района трое граждан скончались в результате отравления угарным газом", - написала прокуратура Саратовской области в Telegram-канале.
Надзорное ведомство начало проверку по факту соблюдения законодательства в сфере газоснабжения населения, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Саратове при пожаре в больнице эвакуировали почти сто человек
13 ноября, 08:53
 
ПроисшествияСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала