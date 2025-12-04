В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом

САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Три человека погибли в частном доме в результате отравления угарным газом в Саратовской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство начало проверку по факту соблюдения законодательства в сфере газоснабжения населения, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.