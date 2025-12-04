Лондон ввел ограничения против Главного управления Генштаба ВС России

ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ), трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций, говорится в заявлении британского правительства.