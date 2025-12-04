Рейтинг@Mail.ru
Лондон ввел ограничения против Главного управления Генштаба ВС России - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 04.12.2025 (обновлено: 16:30 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/sanktsii-2059789995.html
Лондон ввел ограничения против Главного управления Генштаба ВС России
Лондон ввел ограничения против Главного управления Генштаба ВС России - РИА Новости, 04.12.2025
Лондон ввел ограничения против Главного управления Генштаба ВС России
Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ), трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:24:00+03:00
2025-12-04T16:30:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
украина
вооруженные силы рф
главное разведывательное управление рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20251128/posolstvo-2058459874.html
https://ria.ru/20251204/putin-2059735757.html
https://ria.ru/20251204/sanktsii-2059664209.html
лондон
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, украина, вооруженные силы рф, главное разведывательное управление рф
В мире, Лондон, Великобритания, Украина, Вооруженные силы РФ, Главное разведывательное управление РФ

Лондон ввел ограничения против Главного управления Генштаба ВС России

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ), трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций, говорится в заявлении британского правительства.
"Радикальные меры, объявленные сегодня, включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления (ГРУ) целиком", - говорится в заявлении правительства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Посольство в Лондоне обратило внимание на искажение слов Путина в СМИ
28 ноября, 18:11
Санкции также введены против трех "офицеров ГРУ", якобы "ответственных за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе".
Кроме того, под ограничения попали восемь россиян за якобы враждебную киберактивность. Как утверждается, все восемь человек якобы являются "офицерами военной киберразведки" РФ.
В правительственном заявлении говорится, что санкции против ГУ ГШ ВС РФ введены из-за якобы связи организации с инцидентом с отравлением в Солсбери в 2018 году в ходе которого погибла гражданка Великобритании Дон Стерджес, Ранее в четверг власти Великобритании также опубликовали выводы официального расследования гибели Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Вчера, 12:12
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Государственного флаг РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Против России ввели почти 31 тысячу санкций
Вчера, 02:02
 
В миреЛондонВеликобританияУкраинаВооруженные силы РФГлавное разведывательное управление РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала