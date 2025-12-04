Против России ввели почти 31 тысячу санкций

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число санкций, введенных против России начиная с 2014 года, приблизилось к 31 тысяче, больше всего ограничений приходится на США, Канаду и Швейцарию, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным независимого аналитического портала Castellum.