Приоритеты Санду оторваны от реальности, заявил Додон

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Приоритеты президента Молдавии Майи Санду оторваны от реальности и истинных нужд и интересов граждан республики, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Накануне Санду созвала заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого были рассмотрены риски информационной и кибербезопасности, явление незаконного финансирования, а также меры по укреплению устойчивости государства и общества перед лицом "гибридных угроз и кампаний по дезинформации и манипуляции". Ранее социалисты обратилась к главе республики с требованием немедленно созвать Высший совет безопасности из-за обострения внутренних угроз, связанных с оборотом оружия и наркотиков.
"Приоритеты Майи Санду оторваны от реальности и от истинных нужд и интересов граждан. В то время как по всей стране обсуждают контрабанду оружия, тревожную ситуацию с наркотиками, тему финансовых пирамид, от деятельности которых пострадали тысячи людей, Майю Санду заботят только дезинформация и деятельность политических партий, чему она посвятила вчерашнее заседание Высшего совета безопасности", - заявил Додон в эфире молдавского телеканала Rlive.
Политик напомнил, что выборы давно прошли. "И граждане ждут совсем других заседаний, другой информации и других решений", - пояснил он.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии в минувшую среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
Высший совет безопасности при президенте Молдавии является консультативным органом, который рассматривает вопросы национальной безопасности и даёт рекомендации главе государства и другим органам власти. Оппозиция неоднократно обвиняла руководство страны в том, что оно "игнорирует" темы внутренней безопасности и угроз для граждан, на фоне резонансных сообщений о контрабанде оружия и наркотиков и дискуссий о борьбе с организованной преступностью.