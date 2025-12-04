Рейтинг@Mail.ru
Приоритеты Санду оторваны от реальности, заявил Додон
01:00 04.12.2025
Приоритеты Санду оторваны от реальности, заявил Додон
Приоритеты Санду оторваны от реальности, заявил Додон - РИА Новости, 04.12.2025
Приоритеты Санду оторваны от реальности, заявил Додон
Приоритеты президента Молдавии Майи Санду оторваны от реальности и истинных нужд и интересов граждан республики, заявил экс-президент страны, лидер... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
румыния
молдавия
украина
майя санду
игорь додон
генеральная прокуратура рф
румыния
молдавия
украина
в мире, румыния, молдавия, украина, майя санду, игорь додон, генеральная прокуратура рф
В мире, Румыния, Молдавия, Украина, Майя Санду, Игорь Додон, Генеральная прокуратура РФ
Приоритеты Санду оторваны от реальности, заявил Додон

Додон: приоритеты Санду оторваны от реальности и истинных нужд граждан

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Приоритеты президента Молдавии Майи Санду оторваны от реальности и истинных нужд и интересов граждан республики, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Накануне Санду созвала заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого были рассмотрены риски информационной и кибербезопасности, явление незаконного финансирования, а также меры по укреплению устойчивости государства и общества перед лицом "гибридных угроз и кампаний по дезинформации и манипуляции". Ранее социалисты обратилась к главе республики с требованием немедленно созвать Высший совет безопасности из-за обострения внутренних угроз, связанных с оборотом оружия и наркотиков.
Завершение конфликта на Украине станет концом власти Санду, считает Додон
2 декабря, 20:03
Завершение конфликта на Украине станет концом власти Санду, считает Додон
2 декабря, 20:03
"Приоритеты Майи Санду оторваны от реальности и от истинных нужд и интересов граждан. В то время как по всей стране обсуждают контрабанду оружия, тревожную ситуацию с наркотиками, тему финансовых пирамид, от деятельности которых пострадали тысячи людей, Майю Санду заботят только дезинформация и деятельность политических партий, чему она посвятила вчерашнее заседание Высшего совета безопасности", - заявил Додон в эфире молдавского телеканала Rlive.
Политик напомнил, что выборы давно прошли. "И граждане ждут совсем других заседаний, другой информации и других решений", - пояснил он.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии в минувшую среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
Высший совет безопасности при президенте Молдавии является консультативным органом, который рассматривает вопросы национальной безопасности и даёт рекомендации главе государства и другим органам власти. Оппозиция неоднократно обвиняла руководство страны в том, что оно "игнорирует" темы внутренней безопасности и угроз для граждан, на фоне резонансных сообщений о контрабанде оружия и наркотиков и дискуссий о борьбе с организованной преступностью.
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
Вчера, 12:28
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
Вчера, 12:28
 
В миреРумынияМолдавияУкраинаМайя СандуИгорь ДодонГенеральная прокуратура РФ
 
 
