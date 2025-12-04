https://ria.ru/20251204/rossiya-2059783870.html
Россия вышла на исторический максимум по темпам цифровизации, заявил Шадаев
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Темпы цифровизации в России достигли исторического максимума, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
"Как вы знаете, в 2022 году все ведущие западные вендоры покинули российский рынок. При этом мы по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и государственных структур вышли на исторический максимум. Расходы на информационные технологии в нашей стране последние пять-шесть лет растут в среднем больше чем на 20 процентов, — сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме.
По словам министра, образовалась большая ниша для новых проектов. Российская сторона внимательно наблюдает за развитием IT-индустрии в Индии
, анализирует эффективность государственных программ поддержки отрасли и радуется успехам индийских разработчиков.
Российские компании готовы обучать модели на базе искусственного интеллекта на инфраструктуре, которая будет формироваться в Индии, добавил Шадаев. Кроме того, Россия намерена обсуждать с ведущими индийскими разработчиками корпоративного ПО совместные проекты по созданию центров локализации, чтобы закрыть белые пятна, которые остались после ухода западных вендоров.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели
4 и 5 декабря. РИА Новости и Sputnik выступают медиапартнерами мероприятия.