Россия вышла на исторический максимум по темпам цифровизации, заявил Шадаев - РИА Новости, 04.12.2025
15:01 04.12.2025 (обновлено: 17:08 04.12.2025)
Россия вышла на исторический максимум по темпам цифровизации, заявил Шадаев
Темпы цифровизации в России достигли исторического максимума, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. РИА Новости, 04.12.2025
экономика, россия, индия, нью-дели, максут шадаев, фонд "росконгресс"
Хорошие новости, Экономика, Россия, Индия, Нью-Дели, Максут Шадаев, Фонд "Росконгресс"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Максут Шадаев. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Темпы цифровизации в России достигли исторического максимума, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
"Как вы знаете, в 2022 году все ведущие западные вендоры покинули российский рынок. При этом мы по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и государственных структур вышли на исторический максимум. Расходы на информационные технологии в нашей стране последние пять-шесть лет растут в среднем больше чем на 20 процентов, — сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме.
По словам министра, образовалась большая ниша для новых проектов. Российская сторона внимательно наблюдает за развитием IT-индустрии в Индии, анализирует эффективность государственных программ поддержки отрасли и радуется успехам индийских разработчиков.
Российские компании готовы обучать модели на базе искусственного интеллекта на инфраструктуре, которая будет формироваться в Индии, добавил Шадаев. Кроме того, Россия намерена обсуждать с ведущими индийскими разработчиками корпоративного ПО совместные проекты по созданию центров локализации, чтобы закрыть белые пятна, которые остались после ухода западных вендоров.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4 и 5 декабря. РИА Новости и Sputnik выступают медиапартнерами мероприятия.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Международные резервы России выросли после трех недель спада
20 ноября, 17:45
 
