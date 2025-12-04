Россия вышла на исторический максимум по темпам цифровизации, заявил Шадаев

"Как вы знаете, в 2022 году все ведущие западные вендоры покинули российский рынок. При этом мы по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и государственных структур вышли на исторический максимум. Расходы на информационные технологии в нашей стране последние пять-шесть лет растут в среднем больше чем на 20 процентов, — сказал он, выступая на Российско-индийском бизнес-форуме .