https://ria.ru/20251204/rossija-2059887451.html
Путин заявил о поддержке Индии в борьбе с терроризмом
Путин заявил о поддержке Индии в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.12.2025
Путин заявил о поддержке Индии в борьбе с терроризмом
Россия полностью поддерживает Индию в вопросах борьбы с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:46:00+03:00
2025-12-04T19:46:00+03:00
2025-12-04T19:46:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059887331.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин
Путин заявил о поддержке Индии в борьбе с терроризмом
Путин: Россия полностью поддерживает Индию в борьбе с терроризмом