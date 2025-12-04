Рейтинг@Mail.ru
Россия не чинила препятствий тем, кто хотел уехать на Украину, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
19:24 04.12.2025
Россия не чинила препятствий тем, кто хотел уехать на Украину, заявил Путин
Россия никогда не чинила препятствий тем, кто хотел уехать из Донбасса на Украину, рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Россия никогда не чинила препятствий тем, кто хотел уехать из Донбасса на Украину, рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто были уверены, что присоединиться к России было в их интересах, так и проголосовали (на референдуме - ред.). Те, кто не хотели, были свободны в том, чтобы уехать в другие части Украины. Мы никогда не чинили препятствий на пути тех, кто сделал этот выбор", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, заявил Путин
Вчера, 10:06
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала