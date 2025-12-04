В ВТБ спрогнозировали рост экспорта российского газа в Китай к 2030 году

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия, по оценкам ВТБ, к 2030 году нарастит экспорт трубопроводного газа в Китай в 1,5 раза - до 56 миллиардов кубометров, сообщил член правления банка Виталий Сергейчук на 16-м инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"