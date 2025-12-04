Рейтинг@Mail.ru
Суд не согласился с Роспатентом насчет известности бренда "Савушкин" - РИА Новости, 04.12.2025
16:24 04.12.2025
Суд не согласился с Роспатентом насчет известности бренда "Савушкин"
Суд не согласился с Роспатентом насчет известности бренда "Савушкин"
2025-12-04T16:24:00+03:00
2025-12-04T16:24:00+03:00
Суд не согласился с Роспатентом насчет известности бренда "Савушкин"

Суд снова не согласился с Роспатентом по поводу известности бренда "Савушкин"

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам по заявлению ОАО "Савушкин продукт" признал незаконным решение Роспатента, который отказался присвоить товарному знаку 'Савушкин" этого ведущего белорусского производителя молочной продукции статус общеизвестного в России, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Оспариваемое решение было вынесено ведомством в марте этого года. Ранее аналогичное решение Роспатент принял в марте 2023 года. Белорусская компания его тоже оспорила, и суды трех инстанций, включая Верховный суд в октябре 2024 года, также признали его незаконным и обязали ведомство заново изучить заявку "Савушкина продукта".
Комбинированный товарный знак со словесным элементом "Савушкин" зарегистрировал в России в 2022 году. Он распространяется на товары трех классов и услуги одного класса. Среди товаров – детское питание, варенье, молоко, мясо, сыры, безалкогольные напитки, пиво и другие, среди услуг – демонстрация товаров, реклама, услуги, связанные с розничной продажей товаров, и тому подобное.
В июне 2022 года "Савушкин продукт" обратился в Роспатент с заявлением, в котором попросил признать свой бренд общеизвестным в России только для молочной продукции, а именно – йогуртов, творожных сырков, творога. В подтверждение производитель представил свои договоры с крупнейшими российскими торговыми сетями, информацию о расходах на рекламные кампании, данные соцопроса.
Роспатент решением от 30 марта 2023 года отказал заявителю, сославшись на то, что его продукция продается не во всех субъектах РФ, а на упаковке доминирующее положение занимают обозначения Teos, Sveza, "Свежесть", "Оптималь". Ведомство также усомнилось, что бренд у потребителей ассоциируется с белорусской компанией, а не с ее "дочками" в РФ. "Савушкин продукт" оспорил решение ведомства в суде.
СИП, удовлетворяя в феврале 2024 года заявление "Савушкина", отметил, что "Роспатент фактически отождествил… критерий известности товаров заявителя с известностью российскому потребителю самого заявителя", и обязал ответчика заново рассмотреть заявление белорусской компании. С ним затем согласился и президиум СИПа, и судья ВС РФ, отклонившие кассационные жалобы Роспатента.
При повторном обращении в Роспатент "Савушкин продукт" исключил из числа товаров, для которых запрашивается общеизвестность, творожные сырки. Но ведомство снова отказало заявителю примерно по тем же основаниям, что и раньше. После этого белорусская компания снова обратилась в суд.
По оценке Национального союза производителей молока, "Савушкин продукт" в 2021 году входил в тройку лидеров отрасли на территории СНГ, уступая только Danone и "Вимм-Билль-Данн".
