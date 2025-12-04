Роскомнадзор ввел ограничения против FaceTime

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор ввел ограничения против встроенного сервиса видеосвязи от Apple — FaceTime, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан", — заявили в РКН.

В ведомстве добавили, что это стало причиной для ответных мер.

Как заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин, решение Роскомнадзора оправданно, так как в приоритете защита граждан. Он добавил, что многие международные компании игнорируют требования законодательства, поэтому остается только один механизм — вводить ограничительные меры, чтобы закрыть преступникам каналы связи.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов отмечал, что мошенники начали активно использовать FaceTime на фоне замедления звонков через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram. Многие пользователи перешли на встроенный сервис iOS, чем и воспользовались преступники.

Депутат уточнил, что во время видеозвонка мошенники пытаются убедить абонента включить демонстрацию экрана и получить доступ к коду подтверждения операций, push-уведомлениям банка или подсказкам с логинами и паролями.

Также преступники показывают через видеосвязь поддельные документы: удостоверение с гербовой печатью, бейджик, служебное письмо, на камеру это выглядит убедительно, а жертва, не имея возможности проверить подлинность, нередко соглашается выполнять указания.

Гаврилов добавил, что иногда мошенники отправляют ссылки с приглашением в конференцию, маскируя их под уведомления от банка или госорганов. Нажав на нее, человек автоматически подключается к видеозвонку, где начинается психологическое давление.