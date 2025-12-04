Роскомнадзор ввел ограничения против FaceTime

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор ввел ограничения против встроенного сервиса видеосвязи от Apple — FaceTime, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан", — заявили в РКН.
В России заблокировали Roblox
3 декабря, 17:18
В ведомстве добавили, что это стало причиной для ответных мер.
Как заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин, решение Роскомнадзора оправданно, так как в приоритете защита граждан. Он добавил, что многие международные компании игнорируют требования законодательства, поэтому остается только один механизм — вводить ограничительные меры, чтобы закрыть преступникам каналы связи.
Роскомнадзор продолжит ограничивать работу WhatsApp
28 ноября, 18:30
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов отмечал, что мошенники начали активно использовать FaceTime на фоне замедления звонков через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram. Многие пользователи перешли на встроенный сервис iOS, чем и воспользовались преступники.
Депутат уточнил, что во время видеозвонка мошенники пытаются убедить абонента включить демонстрацию экрана и получить доступ к коду подтверждения операций, push-уведомлениям банка или подсказкам с логинами и паролями.
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp
30 ноября, 15:10
Также преступники показывают через видеосвязь поддельные документы: удостоверение с гербовой печатью, бейджик, служебное письмо, на камеру это выглядит убедительно, а жертва, не имея возможности проверить подлинность, нередко соглашается выполнять указания.
Гаврилов добавил, что иногда мошенники отправляют ссылки с приглашением в конференцию, маскируя их под уведомления от банка или госорганов. Нажав на нее, человек автоматически подключается к видеозвонку, где начинается психологическое давление.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.