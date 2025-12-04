https://ria.ru/20251204/roskomnadzor-2059694370.html
Решение о блокировке Roblox в России могут обжаловать, считает юрист
Действия Роскомнадзора по блокировке сервисов онлайн-игры Roblox могут быть обжалованы в суде заинтересованными лицами, заявил РИА Новости опрошенный в качестве РИА Новости, 04.12.2025
Адвокат Зернов: блокировка Roblox в России может быть обжалована в суде
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Действия Роскомнадзора по блокировке сервисов онлайн-игры Roblox могут быть обжалованы в суде заинтересованными лицами, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.
"Ограничение доступа к Roblox осуществляется органом исполнительной власти во внесудебном порядке и может быть снято через суд в результате рассмотрения жалобы со стороны заинтересованных лиц, в том числе представителей разработчика игры", - рассказал собеседник агентства.
По словам адвоката, не исключено, что блокировка может быть снята в случае, если компания изменит свою политику и начнет выполнять предписания Роскомнадзора
"Полагаю, что предмет спора заключается в достаточности принимаемых разработчиками мер по модерированию потенциально опасного контента, в этой связи можно допустить отмену блокировок в случае изменения политики компании", - подчеркнул Зернов.
Игровую площадку Roblox заблокировали в России
из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*, заявили в среду в Роскомнадзоре.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.