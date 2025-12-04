Рейтинг@Mail.ru
Решение о блокировке Roblox в России могут обжаловать, считает юрист - РИА Новости, 04.12.2025
09:26 04.12.2025
Решение о блокировке Roblox в России могут обжаловать, считает юрист
Действия Роскомнадзора по блокировке сервисов онлайн-игры Roblox могут быть обжалованы в суде заинтересованными лицами, заявил РИА Новости опрошенный в качестве
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Решение о блокировке Roblox в России могут обжаловать, считает юрист

Адвокат Зернов: блокировка Roblox в России может быть обжалована в суде

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Действия Роскомнадзора по блокировке сервисов онлайн-игры Roblox могут быть обжалованы в суде заинтересованными лицами, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.
"Ограничение доступа к Roblox осуществляется органом исполнительной власти во внесудебном порядке и может быть снято через суд в результате рассмотрения жалобы со стороны заинтересованных лиц, в том числе представителей разработчика игры", - рассказал собеседник агентства.
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
7 ноября, 01:52
По словам адвоката, не исключено, что блокировка может быть снята в случае, если компания изменит свою политику и начнет выполнять предписания Роскомнадзора.
"Полагаю, что предмет спора заключается в достаточности принимаемых разработчиками мер по модерированию потенциально опасного контента, в этой связи можно допустить отмену блокировок в случае изменения политики компании", - подчеркнул Зернов.
Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*, заявили в среду в Роскомнадзоре.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме оценили решение Роскомнадзора о блокировке Roblox
3 декабря, 21:00
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
