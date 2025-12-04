Решение о блокировке Roblox в России могут обжаловать, считает юрист

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Действия Роскомнадзора по блокировке сервисов онлайн-игры Roblox могут быть обжалованы в суде заинтересованными лицами, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.

"Ограничение доступа к Roblox осуществляется органом исполнительной власти во внесудебном порядке и может быть снято через суд в результате рассмотрения жалобы со стороны заинтересованных лиц, в том числе представителей разработчика игры", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, не исключено, что блокировка может быть снята в случае, если компания изменит свою политику и начнет выполнять предписания Роскомнадзора

"Полагаю, что предмет спора заключается в достаточности принимаемых разработчиками мер по модерированию потенциально опасного контента, в этой связи можно допустить отмену блокировок в случае изменения политики компании", - подчеркнул Зернов.

Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*, заявили в среду в Роскомнадзоре.