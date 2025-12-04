В России заблокировали SnapChat

"В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года", — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что мессенджер используется для организации терактов и вербовки их исполнителей, а также совершения мошеннических и других преступлений против россиян.

SnapChat — американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность площадки заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или через 24 часа.

Ранее РКН ввел ограничения против встроенного сервиса видеосвязи от Apple — FaceTime. Как заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин, такое решение оправданно, так как в приоритете защита граждан. Он добавил, что многие международные компании игнорируют требования законодательства, поэтому остается только один механизм — ограничительные меры, чтобы закрыть преступникам каналы связи.