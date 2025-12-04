Рейтинг@Mail.ru
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
13:53 04.12.2025
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
Мошенники от имени Российского Красного Креста (РКК) предлагают россиянам якобы узнать судьбу пропавших близких, включить военнослужащего в списки на обмен и... РИА Новости, 04.12.2025
2025
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест

В РКК предупредили о мошеннических схемах с поиском пропавших близких

Волонтеры Российского Красного Креста
Волонтеры Российского Красного Креста. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мошенники от имени Российского Красного Креста (РКК) предлагают россиянам якобы узнать судьбу пропавших близких, включить военнослужащего в списки на обмен и помочь с оформлением социальных выплат, сообщили в организации.
"Мошенники продолжают создавать фейковые каналы и боты, выдающие себя за Российский Красный Крест. Они выходят на связь с родственниками военнослужащих: предлагают "узнать судьбу близких", требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних APK-файлов, обещают оформить социальные выплаты и даже просят деньги "на помощь военным". Кроме того, мошенники предлагают за отдельную плату "включить военнослужащего в списки на обмен" — это полностью ложная информация и схема обмана", - сообщили в Telegram-канале РКК.
В Российском Красном Кресте предупредили, что официальные ресурсы организации верифицированы, зарегистрированы на Госуслугах, а также ссылки на них размещены на официальном сайте РКК.
"Российский Красный Крест не ищет пропавших военнослужащих и не публикует фото и видео солдат. Мы разыскиваем только гражданских лиц", - говорится в публикации.
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии
Вчера, 04:42
 
