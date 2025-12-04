https://ria.ru/20251204/rkk-2059766810.html
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест - РИА Новости, 04.12.2025
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
Мошенники от имени Российского Красного Креста (РКК) предлагают россиянам якобы узнать судьбу пропавших близких, включить военнослужащего в списки на обмен и... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:53:00+03:00
2025-12-04T13:53:00+03:00
2025-12-04T13:53:00+03:00
общество
ркк "энергия"
российский красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779715521_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_1b61f32289861a6165a1e565714ca3b6.jpg
https://ria.ru/20251204/moshenniki-2059670255.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779715521_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3194d8496ebf751a83b0c15888695705.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ркк "энергия", российский красный крест
Общество, РКК "Энергия", Российский Красный Крест
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
В РКК предупредили о мошеннических схемах с поиском пропавших близких
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мошенники от имени Российского Красного Креста (РКК) предлагают россиянам якобы узнать судьбу пропавших близких, включить военнослужащего в списки на обмен и помочь с оформлением социальных выплат, сообщили в организации.
"Мошенники продолжают создавать фейковые каналы и боты, выдающие себя за Российский Красный Крест
. Они выходят на связь с родственниками военнослужащих: предлагают "узнать судьбу близких", требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних APK-файлов, обещают оформить социальные выплаты и даже просят деньги "на помощь военным". Кроме того, мошенники предлагают за отдельную плату "включить военнослужащего в списки на обмен" — это полностью ложная информация и схема обмана", - сообщили в Telegram-канале РКК
.
В Российском Красном Кресте предупредили, что официальные ресурсы организации верифицированы, зарегистрированы на Госуслугах, а также ссылки на них размещены на официальном сайте РКК.
"Российский Красный Крест не ищет пропавших военнослужащих и не публикует фото и видео солдат. Мы разыскиваем только гражданских лиц", - говорится в публикации.