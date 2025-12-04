https://ria.ru/20251204/ria-2059670131.html
eBay зарегистрировал в России товарный знак
eBay зарегистрировал в России товарный знак - РИА Новости, 04.12.2025
eBay зарегистрировал в России товарный знак
Маркетплейс eBay, который приостановил работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T04:36:00+03:00
2025-12-04T04:36:00+03:00
2025-12-04T05:30:00+03:00
россия
украина
сан-хосе (город)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100874/49/1008744921_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6eaf4630e9159779abcd235dd8f257ef.jpg
https://ria.ru/20251204/brend-2059667865.html
россия
украина
сан-хосе (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100874/49/1008744921_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d16e704317ba1b04db6f020d5c0f70f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сан-хосе (город), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Украина, Сан-Хосе (город), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
eBay зарегистрировал в России товарный знак
РИА: eBay зарегистрировал в России товарный знак