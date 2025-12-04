Рейтинг@Mail.ru
04:36 04.12.2025 (обновлено: 05:30 04.12.2025)
eBay зарегистрировал в России товарный знак
eBay зарегистрировал в России товарный знак
2025-12-04T04:36:00+03:00
2025-12-04T05:30:00+03:00
россия, украина, сан-хосе (город), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Украина, Сан-Хосе (город), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
© AP Photo / eBay via AP ImagesСтраница интернет-магазина eBay на экране телефона
Страница интернет-магазина eBay на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Маркетплейс eBay, который приостановил работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в сентябре 2024 года. В декабре 2025 года было принято о регистрации до 2034 года. В качестве правообладателя указана американская "иБэй Инк".
В 2022 году маркетплейс eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками.
eBay Ink - компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Логотип Louis Vuitton - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Louis Vuitton зарегистрировал в Роспатенте бренд парфюма
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
