Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет
Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет - РИА Новости, 04.12.2025
Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет
Авиакомпания Red Wings размещает пассажиров вернувшегося в "Домодедово" рейса Москва-Пхукет в гостинице за свой счет, сообщил РИА Новости перевозчик. РИА Новости, 04.12.2025
