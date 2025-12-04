Рейтинг@Mail.ru
Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет - РИА Новости, 04.12.2025
02:22 04.12.2025
Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет
Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет
москва, пхукет (остров), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Пхукет (остров), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings размещает пассажиров вернувшегося в "Домодедово" рейса Москва-Пхукет в гостинице за свой счет, сообщил РИА Новости перевозчик.
"Мы также размещаем пассажиров в гостинице за счет авиакомпании. Так обязан поступать каждый ответственный перевозчик", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета Red Wings
01:27
Вечером 3 декабря экстренные службы сообщили РИА Новости, что у самолета авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы в Пхукет, случилось возгорание двигателя. Экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета и после выработки топлива самолет успешно совершил посадку. Никто из 425 человек на борту не пострадал.
В авиакомпании добавили, что пассажирам рейса Москва-Пхукет будут предоставлены питание и напитки, а также размещение в гостинице. Специалисты Росавиации предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wings как авиационный инцидент.
Red Wings предоставит пассажирам рейса Москва — Пхукет питание
Вчера, 23:53
 
МоскваПхукет (остров)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
