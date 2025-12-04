Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings размещает пассажиров вернувшегося в "Домодедово" рейса Москва-Пхукет в гостинице за свой счет, сообщил РИА Новости перевозчик.

"Мы также размещаем пассажиров в гостинице за счет авиакомпании. Так обязан поступать каждый ответственный перевозчик", - говорится в сообщении.