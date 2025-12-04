https://ria.ru/20251204/reys-2059664852.html
Рейс Red Wings на Пхукет будет выполнен 5 декабря на резервном самолете
Рейс авиакомпании Red Wings из Москвы на Пхукет после возвращения самолета в "Домодедово" вечером 3 декабря запланирован на 01.40 мск 5 декабря, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2025
пхукет (остров), москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
