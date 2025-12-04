Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ организует деловую миссию в Таиланд - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/rets-2059782280.html
РЭЦ организует деловую миссию в Таиланд
РЭЦ организует деловую миссию в Таиланд - РИА Новости, 04.12.2025
РЭЦ организует деловую миссию в Таиланд
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организует деловую миссию в Таиланд с фокусом на российских инновациях и на технологиях "умного города", говорится РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:55:00+03:00
2025-12-04T14:55:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ef7f8684d8cb2d4d658d347bc67f4ea.jpg
https://ria.ru/20251204/rets-2059748181.html
https://ria.ru/20251204/rets-2059744866.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960995_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d074d0d2ece2f181fc2c575e6a4d285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ организует деловую миссию в Таиланд

РЭЦ организует деловую миссию в Таиланд с фокусом на технологиях "умного города"

© iStock.com / Pierrick LemaretВид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© iStock.com / Pierrick Lemaret
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организует деловую миссию в Таиланд с фокусом на российских инновациях и на технологиях "умного города", говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) в рамках стратегического развития экспортных каналов в странах Юго-Восточной Азии проведет международную деловую миссию в Бангкоке (Таиланд) с 17 по 18 марта 2026 года. Ключевым направлением мероприятия станет продвижение российских инновационных решений, интегрируемых в современную концепцию "Умного города" (Smart City)", - сказано в сообщении.
РЭЦ и национальное агентство Индии по привлечению инвестиций договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
РЭЦ и Invest India договорились о сотрудничестве
Вчера, 12:56
Эта миссия дает возможность отечественным компаниям заявить о себе на одном из самых динамично развивающихся рынков региона. Регистрация на участие открыта до 16 января 2026 года на платформе "Мой экспорт". К участию приглашаются российские компании, предлагающие передовые разработки и готовые продукты в следующих приоритетных отраслях, необходимых для построения современной городской среды: электроника и производство, городской климат и экологические решения, энергетические решения, информационные технологии и связь, инновации и безопасность.
Миссия ориентирована как на экспортеров, которые уже осваивают рынок Таиланда, так и на те компании, которые только планируют выход на этот перспективный рынок.
В РЭЦ подчеркнули, что участникам будет предоставлена возможность провести целевые B2B-переговоры с потенциальными иностранными покупателями и партнерами, которые заранее выразили конкретную заинтересованность в российской продукции. Переговоры будут организованы на основании взаимного интереса сторон, что гарантирует их высокую продуктивность.
РЭЦ берет на себя 100% затрат, связанных с организацией деловых мероприятий в рамках миссии.
Российский экспортный центр приглашает отечественный бизнес воспользоваться этой стратегической возможностью для установления полезных контактов, заключения выгодных контрактов и закрепления позиций на рынке Таиланда в одном из самых высокотехнологичных и востребованных направлений - развитии "умного города".
РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций
Вчера, 12:40
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала