РЭЦ организует деловую миссию в Таиланд

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организует деловую миссию в Таиланд с фокусом на российских инновациях и на технологиях "умного города", говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) в рамках стратегического развития экспортных каналов в странах Юго-Восточной Азии проведет международную деловую миссию в Бангкоке (Таиланд) с 17 по 18 марта 2026 года. Ключевым направлением мероприятия станет продвижение российских инновационных решений, интегрируемых в современную концепцию "Умного города" (Smart City)", - сказано в сообщении.

Эта миссия дает возможность отечественным компаниям заявить о себе на одном из самых динамично развивающихся рынков региона. Регистрация на участие открыта до 16 января 2026 года на платформе "Мой экспорт". К участию приглашаются российские компании, предлагающие передовые разработки и готовые продукты в следующих приоритетных отраслях, необходимых для построения современной городской среды: электроника и производство, городской климат и экологические решения, энергетические решения, информационные технологии и связь, инновации и безопасность.

Миссия ориентирована как на экспортеров, которые уже осваивают рынок Таиланда, так и на те компании, которые только планируют выход на этот перспективный рынок.

В РЭЦ подчеркнули, что участникам будет предоставлена возможность провести целевые B2B-переговоры с потенциальными иностранными покупателями и партнерами, которые заранее выразили конкретную заинтересованность в российской продукции. Переговоры будут организованы на основании взаимного интереса сторон, что гарантирует их высокую продуктивность.

РЭЦ берет на себя 100% затрат, связанных с организацией деловых мероприятий в рамках миссии.