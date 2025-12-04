Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и Invest India договорились о сотрудничестве
12:56 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/rets-2059748181.html
РЭЦ и Invest India договорились о сотрудничестве
РЭЦ и Invest India договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.12.2025
РЭЦ и Invest India договорились о сотрудничестве
2025-12-04T12:56:00+03:00
2025-12-04T12:56:00+03:00
экономика, индия, россия
Экономика, Индия, Россия
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и национальное агентство Индии по привлечению инвестиций Invest India подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, это усилит совместную поддержку российских индустриальных проектов в Индии, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Invest India - национальное агентство по привлечению инвестиций, действующее под эгидой Министерства торговли и промышленности Индии, - подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Таким образом стороны усилят совместную поддержку российских индустриальных проектов в Индии", - сказано в сообщении.
РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций
Вчера, 12:40
"Индия является стратегически важным партнером для России, и мы видим огромный потенциал в углублении промышленной кооперации. Подписание меморандума о сотрудничестве с Invest India позволит нам вывести российско-индийское промышленное сотрудничество на качественно новый уровень, обеспечивая более структурированную поддержку российскому бизнесу и стимулируя реализацию крупных производственных инициатив на территории Индии. Это даст нашим компаниям возможность выхода на один из крупнейших мировых рынков и встраивания в глобальные производственные цепочки", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.
Для российских компаний меры поддержки включают подбор индийских партнеров, поиск подходящих индустриальных площадок с учетом отраслевой специфики и преференциальных условий, а также комплексное сопровождение процедур регистрации, получения разрешений и запуска производственных объектов.
Отмечается, что меморандум упростит деятельность российских экспортеров и инвесторов в Индии и ускорит реализацию крупных производственных инициатив в рамках индийской программы Make in India. Данная программа реализуется в формате "единого окна" для оказания комплексной поддержки иностранным компаниям. Интеграция с РЭЦ сделает этот процесс еще более эффективным для российского бизнеса.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
РЭЦ наращивает финансовую поддержку экспорта в Индию
Вчера, 12:36
 
Экономика Индия Россия
 
 
