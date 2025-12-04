РЭЦ и Invest India договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и национальное агентство Индии по привлечению инвестиций Invest India подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, это усилит совместную поддержку российских индустриальных проектов в Индии, говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Invest India - национальное агентство по привлечению инвестиций, действующее под эгидой Министерства торговли и промышленности Индии, - подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Таким образом стороны усилят совместную поддержку российских индустриальных проектов в Индии", - сказано в сообщении.

"Индия является стратегически важным партнером для России, и мы видим огромный потенциал в углублении промышленной кооперации. Подписание меморандума о сотрудничестве с Invest India позволит нам вывести российско-индийское промышленное сотрудничество на качественно новый уровень, обеспечивая более структурированную поддержку российскому бизнесу и стимулируя реализацию крупных производственных инициатив на территории Индии. Это даст нашим компаниям возможность выхода на один из крупнейших мировых рынков и встраивания в глобальные производственные цепочки", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.

Для российских компаний меры поддержки включают подбор индийских партнеров, поиск подходящих индустриальных площадок с учетом отраслевой специфики и преференциальных условий, а также комплексное сопровождение процедур регистрации, получения разрешений и запуска производственных объектов.