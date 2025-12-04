РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций

"Российский экспортный центр и Федерация индийских экспортных организаций (FIEO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ формализует механизмы поддержки компаний, расширит доступ российского бизнеса к масштабной контактной базе FIEO и создаст условия для ускоренного поиска надежных партнеров", - сказано в сообщении.

"Подписание меморандума о взаимопонимании с FIEO - стратегически важный шаг, который позволит нам расширить сотрудничество с Индией. Мы не только создаем дополнительные возможности для российского бизнеса по выходу на один из крупнейших рынков мира, но и способствуем наращиванию импорта в Россию индийской продукции, необходимой нашей экономике. Это поможет в постепенном сокращении существующего дисбаланса двусторонней торговли и создаст более устойчивую основу для долгосрочного партнерства", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.