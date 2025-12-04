Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций - РИА Новости, 04.12.2025
12:40 04.12.2025
РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Федерация индийских экспортных организаций (FIEO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
экономика, индия, россия
Экономика, Индия, Россия
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Федерация индийских экспортных организаций (FIEO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве - это создаст российскому бизнесу условия для ускоренного поиска надежных партнеров, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр и Федерация индийских экспортных организаций (FIEO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ формализует механизмы поддержки компаний, расширит доступ российского бизнеса к масштабной контактной базе FIEO и создаст условия для ускоренного поиска надежных партнеров", - сказано в сообщении.
FIEO - крупнейшее национальное объединение индийских экспортеров, действующее под эгидой министерства торговли и промышленности Индии.
"Подписание меморандума о взаимопонимании с FIEO - стратегически важный шаг, который позволит нам расширить сотрудничество с Индией. Мы не только создаем дополнительные возможности для российского бизнеса по выходу на один из крупнейших рынков мира, но и способствуем наращиванию импорта в Россию индийской продукции, необходимой нашей экономике. Это поможет в постепенном сокращении существующего дисбаланса двусторонней торговли и создаст более устойчивую основу для долгосрочного партнерства", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Расширение формата сотрудничества включает поддержку проектов по локализации производств, созданию совместных предприятий, углублению отраслевой кооперации, а также системную работу по продвижению индийской продукции, востребованной российской экономикой.
ЭкономикаИндияРоссия
 
 
