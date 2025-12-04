Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ наращивает финансовую поддержку экспорта в Индию - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/rets-2059743024.html
РЭЦ наращивает финансовую поддержку экспорта в Индию
РЭЦ наращивает финансовую поддержку экспорта в Индию - РИА Новости, 04.12.2025
РЭЦ наращивает финансовую поддержку экспорта в Индию
Объем экспортных сделок, поддержанных Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) на индийском направлении, за 10 месяцев 2025 года вырос более чем в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:36:00+03:00
2025-12-04T12:36:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20251203/zadacha-2059452788.html
https://ria.ru/20251203/rets-2059429979.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ наращивает финансовую поддержку экспорта в Индию

РЭЦ: экспорт в Индию за 10 месяцев 2025 года вырос более чем в полтора раза

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем экспортных сделок, поддержанных Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) на индийском направлении, за 10 месяцев 2025 года вырос более чем в полтора раза, говорится в сообщении РЭЦ.
"За 10 месяцев 2025 года объем экспортных сделок, поддержанных Российским экспортным центром мерами финансовой поддержки, на индийском направлении вырос более чем в полтора раза, достигнув 17,4 миллиарда рублей. Общий объем внешнеторговых сделок, заключенных при поддержке РЭЦ в январе-октябре, превысил 43,5 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
Логотип в цветах российского флага - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Национальный бренд "Сделано в России" решает основные задачи экспортеров
3 декабря, 11:27
Ключевыми отраслями, получившими поддержку, стали агропромышленный комплекс, металлургическая и химическая промышленность, а также лесопромышленный комплекс и машиностроение.
"Индия - один из ключевых торговых партнеров России. РЭЦ предоставляет широкий набор инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, большинство из которых доступны на платформе "Мой экспорт". Мы ориентированы на развитие взаимовыгодного и долгосрочного партнерства", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
РЭЦ отмечает высокий потенциал двустороннего торгового взаимодействия. Значительный прирост несырьевого неэнергетического экспорта из России в Индию могут обеспечить пищевые масла, продукция химической промышленности, высокоточные контрольно-измерительные приборы, горно-шахтное оборудование, а также российские высокотехнологичные решения.
Особый акцент в своей деятельности на индийском направлении РЭЦ делает на повышении осведомленности экономических операторов обеих стран о существующих возможностях, активном выстраивании деловых связей, а также на содействии в реализации перспективных проектов как в экспортной, так и в импортной части.
Одним из наиболее значимых событий, направленных на расширение связей, стала первая реверсная бизнес-миссия индийских импортеров пищевых масел в Россию, которая прошла в сентябре 2025 года. Делегация, включавшая 14 крупнейших импортеров Индии, посетила пять регионов России. В сопровождении Представительства РЭЦ в Индии проведено более 500 B2B-переговоров с российскими производителями. Кроме того, состоялось знакомство с производственными площадками и агропромышленным комплексом страны. Потенциальные сделки по итогам миссии оцениваются примерно в 8,3 миллиарда рублей.
Расширяющаяся институциональная база сотрудничества РЭЦ с индийскими структурами включает соглашение с Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) и заключенные в рамках саммита Россия-Индия меморандумы о сотрудничестве с Национальным агентством по привлечению инвестиций Индии (Invest India) и Федерацией индийских экспортных организаций (FIEO).
В первом полугодии 2026 года РЭЦ продолжит работу по укреплению торговых связей. Российские компании примут участие в рамках коллективного стенда "Сделано в России" на выставке ChemTech. РЭЦ также проведет многоотраслевую бизнес-миссию в Мумбаи. Дополнительным драйвером расширения поставок российской продукции на рынок Индии станет открытие российского национального павильона "Сделано в России" в Нави-Мумбаи. В настоящее время запущен прием заявок российских компаний на продвижение продукции через павильон. Как ожидается, площадка павильона начнет работу с начала 2026 года.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн
3 декабря, 10:11
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала