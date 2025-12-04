РЭЦ наращивает финансовую поддержку экспорта в Индию

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем экспортных сделок, поддержанных Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) на индийском направлении, за 10 месяцев 2025 года вырос более чем в полтора раза, говорится в сообщении РЭЦ.

"За 10 месяцев 2025 года объем экспортных сделок, поддержанных Российским экспортным центром мерами финансовой поддержки, на индийском направлении вырос более чем в полтора раза, достигнув 17,4 миллиарда рублей. Общий объем внешнеторговых сделок, заключенных при поддержке РЭЦ в январе-октябре, превысил 43,5 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.

Ключевыми отраслями, получившими поддержку, стали агропромышленный комплекс, металлургическая и химическая промышленность, а также лесопромышленный комплекс и машиностроение.

"Индия - один из ключевых торговых партнеров России. РЭЦ предоставляет широкий набор инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, большинство из которых доступны на платформе "Мой экспорт". Мы ориентированы на развитие взаимовыгодного и долгосрочного партнерства", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.

РЭЦ отмечает высокий потенциал двустороннего торгового взаимодействия. Значительный прирост несырьевого неэнергетического экспорта из России в Индию могут обеспечить пищевые масла, продукция химической промышленности, высокоточные контрольно-измерительные приборы, горно-шахтное оборудование, а также российские высокотехнологичные решения.

Особый акцент в своей деятельности на индийском направлении РЭЦ делает на повышении осведомленности экономических операторов обеих стран о существующих возможностях, активном выстраивании деловых связей, а также на содействии в реализации перспективных проектов как в экспортной, так и в импортной части.

Одним из наиболее значимых событий, направленных на расширение связей, стала первая реверсная бизнес-миссия индийских импортеров пищевых масел в Россию, которая прошла в сентябре 2025 года. Делегация, включавшая 14 крупнейших импортеров Индии, посетила пять регионов России. В сопровождении Представительства РЭЦ в Индии проведено более 500 B2B-переговоров с российскими производителями. Кроме того, состоялось знакомство с производственными площадками и агропромышленным комплексом страны. Потенциальные сделки по итогам миссии оцениваются примерно в 8,3 миллиарда рублей.

Расширяющаяся институциональная база сотрудничества РЭЦ с индийскими структурами включает соглашение с Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) и заключенные в рамках саммита Россия-Индия меморандумы о сотрудничестве с Национальным агентством по привлечению инвестиций Индии (Invest India) и Федерацией индийских экспортных организаций (FIEO).