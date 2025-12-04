Рейтинг@Mail.ru
11:28 04.12.2025 (обновлено: 11:43 04.12.2025)
Рэпера Лигалайз* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Рэпера Лигалайз* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
россия, украина, общество
Россия, Украина, Общество
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛигалайз*
Лигалайз* - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лигалайз*. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Признанного иностранным агентом рэпера Лигалайз* (Андрей Меньшиков*) оштрафовали на 50 тысяч рублей за неподанную отчетность о его деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
"Бутырский районный суд, рассмотрев материалы дела в отношении Меньшикова Андрея Владимировича*, постановил признать Меньшикова А.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"), и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей",- говорится в сообщении.
Ранее рэпера уже штрафовали за нарушение данного законодательства, а также за невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах.
Меньшикова* включили в реестр иностранных агентов в конце 2024 года. По информации Минюста, он распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ, выступал против СВО на Украине, негативно высказывался о россиянах. Также он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Живет за границей.
Лигалайз* – российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е – начале 2000-х.
Политолог Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Политологу Маркову* грозит первый иноагентский штраф
18 ноября, 15:17
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
 
