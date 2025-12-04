Рэпера Лигалайз* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Признанного иностранным агентом рэпера Лигалайз* (Андрей Меньшиков*) оштрафовали на 50 тысяч рублей за неподанную отчетность о его деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее рэпера уже штрафовали за нарушение данного законодательства, а также за невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах.